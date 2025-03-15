Враг дважды бил по спасателям на Харьковщине – ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что ночью оккупанты дважды атаковали спасателей во время тушения пожара.
«Ночью 15 марта оккупанты ударили ударными БпЛА по лицею в городе Богодухов. Загорелась крыша здания на площади 500 кв. м., повреждены 18 домов и пять школьных автобусов. Через час враг нанес повторный удар по спасателям, повредив пожарную автоцистерну», — рассказали в ГСЧС.
Еще через час, из-за второго удара, загорелся пожарный автомобиль и школьный автобус. Пожарные не пострадали, отметили спасатели.
Пожар тушили 42 спасателя и 11 единиц техники ГСЧС.
Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что в результате атаки БпЛА на Богодухов пострадали четыре человека.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Богодухов, спасатели, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 09:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что ночью оккупанты дважды атаковали спасателей во время тушения пожара.".