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Враг дважды бил по спасателям на Харьковщине – ГСЧС (фото)

Происшествия 09:20   15.03.2025
Виктория Яковенко
Враг дважды бил по спасателям на Харьковщине – ГСЧС (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что ночью оккупанты дважды атаковали спасателей во время тушения пожара.

«Ночью 15 марта оккупанты ударили ударными БпЛА по лицею в городе Богодухов. Загорелась крыша здания на площади 500 кв. м., повреждены 18 домов и пять школьных автобусов. Через час враг нанес повторный удар по спасателям, повредив пожарную автоцистерну», — рассказали в ГСЧС.

Еще через час, из-за второго удара, загорелся пожарный автомобиль и школьный автобус. Пожарные не пострадали, отметили спасатели.

Пожар тушили 42 спасателя и 11 единиц техники ГСЧС.

удар по Богодухову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Богодухову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Богодухову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Богодухову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что в результате атаки БпЛА на Богодухов пострадали четыре человека.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 09:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что ночью оккупанты дважды атаковали спасателей во время тушения пожара.".