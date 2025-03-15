Ночью БпЛА атаковали учебное заведение в Богодухове: четверо пострадавших
С 00:55 до 02:00 по городу Богодухов в Харьковской области ударили вражеские БпЛА, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Два дрона РФ попали в крышу здания учебного заведения. В результате обстрела произошло возгорание на площади 500 м. кв.
«Предварительно, повреждены 18 частных домовладений, пять школьных автобусов. Пострадали три женщины 72, 76, 56 лет и мужчина 53 лет (острая реакция на стресс)», – отметил Синегубов.
Еще один БпЛА «Герань» попал в нежилое здание в Богодухове в 03:20, добавил глава ХОВА.
Также с 22:35 по 22:45 три КАБа ударили по Золочевской громаде. Две авиабомбы попали по открытой территории вблизи села Одноробовка.
В 20:30 под обстрелом было село Ивашки. В результате ударов там уничтожен частный дом, еще четыре — повреждены, также пострадали хозяйственные постройки и энергосети.
Кроме этого, под обстрелом находились Купянск, Боровая и Оскольская громада. В результате «прилетов» горела трава, лесная подстилка, поврежден дом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Богодухов, БПЛА, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 08:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 00:55 до 02:00 по городу Богодухов в Харьковской области ударили вражеские БпЛА, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".