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Более полусотни пожаров произошло в экосистемах Харьковщины за сутки

Общество 07:58   15.03.2025
Виктория Яковенко
Более полусотни пожаров произошло в экосистемах Харьковщины за сутки Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В регионе спасатели ликвидировали 53 пожара в экосистемах на общей площади примерно 35,5 га, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Шесть возгораний в области вызвали вражеские обстрелы. Три пожара возникли в природных экосистемах в Богодуховском, Изюмском, Купянском районах области.

«Боровая – горела сухая трава на 200 кв. м. Купянск – возгорание сухостоя на 5000 кв. м. Оскольская громада – пожар охватил 1,5 га хвойной подстилки», — рассказали в ГСЧС.

Спасатели также напомнили, что в 14:06 произошел бытовой пожар в частном доме в городе Изюм. Ее площадь составила 60 кв. В результате возгорания погибла 66-летняя женщина. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 07:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В регионе спасатели ликвидировали 53 пожара в экосистемах на общей площади примерно 35,5 га, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".