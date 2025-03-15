Более полусотни пожаров произошло в экосистемах Харьковщины за сутки
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В регионе спасатели ликвидировали 53 пожара в экосистемах на общей площади примерно 35,5 га, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Шесть возгораний в области вызвали вражеские обстрелы. Три пожара возникли в природных экосистемах в Богодуховском, Изюмском, Купянском районах области.
«Боровая – горела сухая трава на 200 кв. м. Купянск – возгорание сухостоя на 5000 кв. м. Оскольская громада – пожар охватил 1,5 га хвойной подстилки», — рассказали в ГСЧС.
Спасатели также напомнили, что в 14:06 произошел бытовой пожар в частном доме в городе Изюм. Ее площадь составила 60 кв. В результате возгорания погибла 66-летняя женщина. Причина пожара устанавливается.
Читайте также: 16-летний харьковчанин обратился в Нацполицию из-за нападения сотрудников ТЦК
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, харьковщина, экосистемы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Более полусотни пожаров произошло в экосистемах Харьковщины за сутки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 07:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В регионе спасатели ликвидировали 53 пожара в экосистемах на общей площади примерно 35,5 га, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".