Более полусотни пожаров произошло в экосистемах Харьковщины за сутки

В регионе спасатели ликвидировали 53 пожара в экосистемах на общей площади примерно 35,5 га, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Шесть возгораний в области вызвали вражеские обстрелы. Три пожара возникли в природных экосистемах в Богодуховском, Изюмском, Купянском районах области.

«Боровая – горела сухая трава на 200 кв. м. Купянск – возгорание сухостоя на 5000 кв. м. Оскольская громада – пожар охватил 1,5 га хвойной подстилки», — рассказали в ГСЧС.

Спасатели также напомнили, что в 14:06 произошел бытовой пожар в частном доме в городе Изюм. Ее площадь составила 60 кв. В результате возгорания погибла 66-летняя женщина. Причина пожара устанавливается.