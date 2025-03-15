Понад пів сотні пожеж сталося в екосистемах Харківщини за добу

В регіоні загалом рятувальники ліквідували 53 пожежі в екосистемах на загальній площі приблизно 35,5 га, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Шість загорянь в області спричинили ворожі обстріли. Три пожежі виникли в природних екосистемах в Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському районах області.

«Борова – горіла суха трава на 200 кв. м. Куп’янськ – займання сухостою на 5000 кв. м. Оскільська громада – пожежа охопила 1,5 га хвойної підстилки», – розповіли в ДСНС.

Рятувальники також нагадали, що о 14:06 виникла побутова пожежа у приватному будинку у місті Ізюм. Її площа склала 60 м кв. Внаслідок загоряння загинула 66-річна жінка. Причина виникнення пожежі встановлюється.