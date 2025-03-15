Понад пів сотні пожеж сталося в екосистемах Харківщини за добу
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
В регіоні загалом рятувальники ліквідували 53 пожежі в екосистемах на загальній площі приблизно 35,5 га, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Шість загорянь в області спричинили ворожі обстріли. Три пожежі виникли в природних екосистемах в Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському районах області.
«Борова – горіла суха трава на 200 кв. м. Куп’янськ – займання сухостою на 5000 кв. м. Оскільська громада – пожежа охопила 1,5 га хвойної підстилки», – розповіли в ДСНС.
Рятувальники також нагадали, що о 14:06 виникла побутова пожежа у приватному будинку у місті Ізюм. Її площа склала 60 м кв. Внаслідок загоряння загинула 66-річна жінка. Причина виникнення пожежі встановлюється.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожежа, харківщина, экосистемы;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 07:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В регіоні загалом рятувальники ліквідували 53 пожежі в екосистемах на загальній площі приблизно 35,5 га, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".