Загиблу знайшли під час гасіння пожежі у місті на Харківщині

14 березня під час гасіння пожежі в Ізюмі виявили тіло загиблої жінки, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Вогонь вирував у приватному житловому будинку на площі у 60 м₂.

Під час пожежогасіння рятувальники знайшли тіло 66-річної жінки.

О 14:26 вогнеборці локалізували пожежу, о 15:45 — остаточно її погасили. Причина виникнення загоряння встановлюється.