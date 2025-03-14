Загиблу знайшли під час гасіння пожежі у місті на Харківщині
14 березня під час гасіння пожежі в Ізюмі виявили тіло загиблої жінки, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Вогонь вирував у приватному житловому будинку на площі у 60 м₂.
Під час пожежогасіння рятувальники знайшли тіло 66-річної жінки.
О 14:26 вогнеборці локалізували пожежу, о 15:45 — остаточно її погасили. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Читайте також: «Самосуд» у Харкові: чоловіка прив’язали до стовпа, реакція поліції (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, погибшая, пожежа, тело;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Загиблу знайшли під час гасіння пожежі у місті на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 17:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 березня під час гасіння пожежі в Ізюмі виявили тіло загиблої жінки, повідомили у ДСНС у Харківській області.".