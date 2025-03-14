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Загиблу знайшли під час гасіння пожежі у місті на Харківщині

Події 17:30   14.03.2025
Оксана Якушко
Загиблу знайшли під час гасіння пожежі у місті на Харківщині

14 березня під час гасіння пожежі в Ізюмі виявили тіло загиблої жінки, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Вогонь вирував у приватному житловому будинку на площі у 60 м₂.

Під час пожежогасіння рятувальники знайшли тіло 66-річної жінки.

О 14:26 вогнеборці локалізували пожежу, о 15:45 — остаточно її погасили. Причина виникнення загоряння встановлюється.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 17:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 березня під час гасіння пожежі в Ізюмі виявили тіло загиблої жінки, повідомили у ДСНС у Харківській області.".