«Самосуд» у Харкові: чоловіка прив’язали до стовпа, реакція поліції (відео)

У ГУ Нацполіції в Харківській області розслідують кримінальне провадження за фактом катування людини.

У соцмережах з’явилося відео, на якому чоловіка прив’язали скотчем до стовпа. Під час зйомки розповідається, що він нібито скоїв крадіжку на ринку й таким чином йому влаштували «самосуд».

«Правоохоронці встановили, що підприємець, який торгує на ринку, звинуватив потерпілого у крадіжці мішка цибулі й таким чином вирішив його провчити. За кілька хвилин постраждалого звільнили», – повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 127 ККУ – катування. Поліцейські вилучили речові докази та проводять всі необхідні слідчі дії.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Відео: Типичное ХТЗ