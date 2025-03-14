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«Самосуд» у Харкові: чоловіка прив’язали до стовпа, реакція поліції (відео)

Суспільство 16:43   14.03.2025
Вікторія Яковенко
«Самосуд» у Харкові: чоловіка прив’язали до стовпа, реакція поліції (відео) Скриншот

У ГУ Нацполіції в Харківській області розслідують кримінальне провадження за фактом катування людини.

У соцмережах з’явилося відео, на якому чоловіка прив’язали скотчем до стовпа. Під час зйомки розповідається, що він нібито скоїв крадіжку на ринку й таким чином йому влаштували «самосуд».

«Правоохоронці встановили, що підприємець, який торгує на ринку, звинуватив потерпілого у крадіжці мішка цибулі й таким чином вирішив його провчити. За кілька хвилин постраждалого звільнили», – повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 127 ККУ – катування. Поліцейські вилучили речові докази та проводять всі необхідні слідчі дії.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Відео: Типичное ХТЗ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 16:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області розслідують кримінальне провадження за фактом катування людини.".