«Самосуд» в Харькове: мужчину привязали к столбу, реакция полиции (видео)

В ГУ Нацполиции в Харьковской области расследуют уголовное производство по факту пыток человека.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчину привязали скотчем к столбу. Во время съемки рассказывается, что он якобы совершил кражу на рынке и таким образом ему устроили «самосуд».

«Правоохранители установили, что предприниматель, торгующий на рынке, обвинил потерпевшего в краже мешка лука и таким образом решил его проучить. Через несколько минут пострадавшего освободили», — сообщили в полиции.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 127 УКУ – пытки. Полицейские изъяли доказательства и проводят все необходимые следственные действия.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Типичное ХТЗ