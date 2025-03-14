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«Самосуд» в Харькове: мужчину привязали к столбу, реакция полиции (видео)

Общество 16:43   14.03.2025
Виктория Яковенко
«Самосуд» в Харькове: мужчину привязали к столбу, реакция полиции (видео) Скриншот

В ГУ Нацполиции в Харьковской области расследуют уголовное производство по факту пыток человека.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчину привязали скотчем к столбу. Во время съемки рассказывается, что он якобы совершил кражу на рынке и таким образом ему устроили «самосуд».

«Правоохранители установили, что предприниматель, торгующий на рынке, обвинил потерпевшего в краже мешка лука и таким образом решил его проучить. Через несколько минут пострадавшего освободили», — сообщили в полиции.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 127 УКУ – пытки. Полицейские изъяли доказательства и проводят все необходимые следственные действия.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Типичное ХТЗ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 16:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области расследуют уголовное производство по факту пыток человека.".