«Самосуд» в Харькове: мужчину привязали к столбу, реакция полиции (видео)
Скриншот
В ГУ Нацполиции в Харьковской области расследуют уголовное производство по факту пыток человека.
В соцсетях появилось видео, на котором мужчину привязали скотчем к столбу. Во время съемки рассказывается, что он якобы совершил кражу на рынке и таким образом ему устроили «самосуд».
«Правоохранители установили, что предприниматель, торгующий на рынке, обвинил потерпевшего в краже мешка лука и таким образом решил его проучить. Через несколько минут пострадавшего освободили», — сообщили в полиции.
Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 127 УКУ – пытки. Полицейские изъяли доказательства и проводят все необходимые следственные действия.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Видео: Типичное ХТЗ
Читайте также: Драка и выстрелы: инцидентом с ТЦК в Харькове занялась полиция (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция, самосуд, столб;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Самосуд» в Харькове: мужчину привязали к столбу, реакция полиции (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 16:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области расследуют уголовное производство по факту пыток человека.".