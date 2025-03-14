Погибшую нашли во время тушения пожара в городе Харьковской области
14 марта во время тушения пожара в Изюме обнаружили тело погибшей женщины, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Огонь бушевал в частном жилом доме на площади в 60 м ₂ около 14 часов.
Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело 66-летней женщины.
В 14:26 пожарные локализовали пожар, в 15:45 — окончательно его потушили. Причина возникновения возгорания устанавливается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, погибшая, пожары, тело;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 марта во время тушения пожара в Изюме обнаружили тело погибшей женщины, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".