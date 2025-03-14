Live
  • Пт 14.03.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.53
  • EUR 45

Погибшую нашли во время тушения пожара в городе Харьковской области

Происшествия 17:30   14.03.2025
Оксана Якушко
Погибшую нашли во время тушения пожара в городе Харьковской области

14 марта во время тушения пожара в Изюме обнаружили тело погибшей женщины, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Огонь бушевал в частном жилом доме на площади в 60 м ₂ около 14 часов.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело 66-летней женщины.

В 14:26 пожарные локализовали пожар, в 15:45 — окончательно его потушили. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Читайте также: «Самосуд» в Харькове: мужчину привязали к столбу, реакция полиции (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 14 марта: «прилеты», ХАИ переименовали
Новости Харькова — главное за 14 марта: «прилеты», ХАИ переименовали
14.03.2025, 16:31
«Самосуд» в Харькове: мужчину привязали к столбу, реакция полиции (видео)
«Самосуд» в Харькове: мужчину привязали к столбу, реакция полиции (видео)
14.03.2025, 16:43
Тепло в Харькове снова бьет рекорды: уже следующая неделя будет «холодной»
Тепло в Харькове снова бьет рекорды: уже следующая неделя будет «холодной»
14.03.2025, 13:43
В понедельник света не будет в одном из районов Харькова: адреса
В понедельник света не будет в одном из районов Харькова: адреса
14.03.2025, 15:15
Драка и выстрелы: инцидентом с ТЦК в Харькове занялась полиция (видео)
Драка и выстрелы: инцидентом с ТЦК в Харькове занялась полиция (видео)
14.03.2025, 16:17
На Харьковщине – на один город больше: ВР голосовала
На Харьковщине – на один город больше: ВР голосовала
13.03.2025, 16:12

Новости по теме:

08:43
Что пострадало из-за ночного «прилета» БпЛА в Харькове, сообщили в ГСЧС
15:47
В пожаре погиб мужчина в Харькове
12:19
Поджигатели травы активизировались и уничтожили 76 га на Харьковщине
08:01
Пять пожаров из-за обстрелов произошли в Харьковской области за сутки
18:08
На улице +17: семь рыбаков провалились под лед за сутки на Харьковщине (фото)

Вы читали новость: «Погибшую нашли во время тушения пожара в городе Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 марта во время тушения пожара в Изюме обнаружили тело погибшей женщины, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".