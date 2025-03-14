Погибшую нашли во время тушения пожара в городе Харьковской области

14 марта во время тушения пожара в Изюме обнаружили тело погибшей женщины, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Огонь бушевал в частном жилом доме на площади в 60 м ₂ около 14 часов.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело 66-летней женщины.

В 14:26 пожарные локализовали пожар, в 15:45 — окончательно его потушили. Причина возникновения возгорания устанавливается.