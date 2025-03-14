Три пожежі сталися на Харківщині через обстріли росіян (фото)
14 березня внаслідок обстрілів росіян сталися три пожежі в Ізюмському та Куп’янському районах, повідомила ДСНС у Харківській області.
Борова (Ізюмський р-н) – горіла суха трава на 200 м₂.
Куп’янськ – займання сухостою на 5000 м₂.
Оскільська громада – пожежа охопила 1,5 га хвойної підстилки.
Загоряння гасили 25 рятувальників, медиків та піротехніків ДСНС та 8 одиниць техніки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстріл, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 19:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 березня внаслідок обстрілів росіян сталися три пожежі в Ізюмському та Куп’янському районах, повідомила ДСНС у Харківській області.".