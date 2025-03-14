Live
  • Пт 14.03.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.53
  • EUR 45

Три пожежі сталися на Харківщині через обстріли росіян (фото)

Події 19:12   14.03.2025
Оксана Якушко
Три пожежі сталися на Харківщині через обстріли росіян (фото)

14 березня внаслідок обстрілів росіян сталися три пожежі в Ізюмському та Куп’янському районах, повідомила ДСНС у Харківській області.

Борова (Ізюмський р-н) – горіла суха трава на 200 м₂.

Куп’янськ – займання сухостою на 5000 м₂.

Оскільська громада – пожежа охопила 1,5 га хвойної підстилки.

Загоряння гасили 25 рятувальників, медиків та піротехніків ДСНС та 8 одиниць техніки.

Читайте також: «Самосуд» у Харкові: чоловіка прив’язали до стовпа, реакція поліції (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Три пожежі сталися на Харківщині через обстріли росіян (фото)
Три пожежі сталися на Харківщині через обстріли росіян (фото)
14.03.2025, 19:12
16-річний харків’янин звернувся до Нацполіції через напад з боку ТЦК
16-річний харків’янин звернувся до Нацполіції через напад з боку ТЦК
14.03.2025, 18:44
Новини Харкова – головне за 14 березня: «прильоти», ХАІ перейменували
Новини Харкова – головне за 14 березня: «прильоти», ХАІ перейменували
14.03.2025, 16:31
Двох прихильників РФ судитимуть у Харкові
Двох прихильників РФ судитимуть у Харкові
14.03.2025, 18:18
«Самосуд» у Харкові: чоловіка прив’язали до стовпа, реакція поліції (відео)
«Самосуд» у Харкові: чоловіка прив’язали до стовпа, реакція поліції (відео)
14.03.2025, 16:43
Аномалія чи норма: що кажуть учені про весну і що вже квітне в ботсаду Харкова
Аномалія чи норма: що кажуть учені про весну і що вже квітне в ботсаду Харкова
14.03.2025, 18:00

Новини за темою:

17:30
Загиблу знайшли під час гасіння пожежі у місті на Харківщині
08:43
Що постраждало через нічний “приліт” БпЛА у Харкові, повідомили у ДСНС
15:47
У пожежі загинув чоловік у Харкові
12:19
Палії ​​трави активізувалися та знищили 76 га у Харківській області
08:01
П’ять пожеж через обстріли сталися в Харківській області за добу

Ви читали новину: «Три пожежі сталися на Харківщині через обстріли росіян (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 19:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 березня внаслідок обстрілів росіян сталися три пожежі в Ізюмському та Куп’янському районах, повідомила ДСНС у Харківській області.".