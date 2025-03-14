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Три пожара произошли в Харьковской области из-за обстрелов россиян (фото)

Происшествия 19:12   14.03.2025
Оксана Якушко
Три пожара произошли в Харьковской области из-за обстрелов россиян (фото)

14 марта в результате обстрелов россиян произошли три пожара в Изюмском и Купянском районах, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Боровая (Изюмский р-н) – сухая трава на 200 м₂.

Купянск – воспламенение сухостоя на 5000 м₂.
Оскольская громада – пожар охватил 1,5 га хвойной подстилки.

Возгорание тушили 25 спасателей, медиков и пиротехников ГСЧС и 8 единиц техники.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 19:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 марта в результате обстрелов россиян произошли три пожара в Изюмском и Купянском районах, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".