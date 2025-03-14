Три пожара произошли в Харьковской области из-за обстрелов россиян (фото)

14 марта в результате обстрелов россиян произошли три пожара в Изюмском и Купянском районах, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Боровая (Изюмский р-н) – сухая трава на 200 м₂.

Купянск – воспламенение сухостоя на 5000 м₂.

Оскольская громада – пожар охватил 1,5 га хвойной подстилки.

Возгорание тушили 25 спасателей, медиков и пиротехников ГСЧС и 8 единиц техники.