Три пожара произошли в Харьковской области из-за обстрелов россиян (фото)
14 марта в результате обстрелов россиян произошли три пожара в Изюмском и Купянском районах, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
Боровая (Изюмский р-н) – сухая трава на 200 м₂.
Купянск – воспламенение сухостоя на 5000 м₂.
Оскольская громада – пожар охватил 1,5 га хвойной подстилки.
Возгорание тушили 25 спасателей, медиков и пиротехников ГСЧС и 8 единиц техники.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, обстрел, пожары;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 19:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 марта в результате обстрелов россиян произошли три пожара в Изюмском и Купянском районах, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".