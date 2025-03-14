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16-річний харків’янин звернувся до Нацполіції через напад з боку ТЦК

Події 18:44   14.03.2025
Оксана Якушко
16-річний харків’янин звернувся до Нацполіції через напад з боку ТЦК

16-річний хлопець отримав хімічний опік очей під час конфлікту із ТЦК, повідомила Нацполіція.

Нацполіція з’ясовує обставини інциденту за участю неповнолітнього харків’янина та ТЦК.

16-річний хлопець звернувся до Нацполіції і повідомив, що він отримав хімічний опік очей під час конфлікту з працівниками ТЦК.

Підліток відмовився від госпіталізації.

Інформацію про подію внесли до Єдиного обліку.

Наразі Нацполіція встановлює всі обставини та учасників події.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 18:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річний хлопець отримав хімічний опік очей під час конфлікту із ТЦК, повідомила Нацполіція.".