16-летний харьковчанин обратился в Нацполицию из-за нападения сотрудников ТЦК

16-летний парень получил химический ожог глаз во время конфликта с ТЦК, сообщила Нацполиция.

Нацполиция выясняет обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетнего харьковчанина и ТЦК.

16-летний парень обратился в Нацполицию и сообщил, что получил химический ожог глаз во время конфликта с работниками ТЦК.

Подросток отказался от госпитализации.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр.

Нацполиция устанавливает все обстоятельства и участников происшествия.