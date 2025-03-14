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16-летний харьковчанин обратился в Нацполицию из-за нападения сотрудников ТЦК

Происшествия 18:44   14.03.2025
Оксана Якушко
16-летний харьковчанин обратился в Нацполицию из-за нападения сотрудников ТЦК Фото: Нацполиция

16-летний парень получил химический ожог глаз во время конфликта с ТЦК, сообщила Нацполиция.

Нацполиция выясняет обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетнего харьковчанина и ТЦК.

16-летний парень обратился в Нацполицию и сообщил, что получил химический ожог глаз во время конфликта с работниками ТЦК.

Подросток отказался от госпитализации.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр.

Нацполиция устанавливает все обстоятельства и участников происшествия.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 18:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летний парень получил химический ожог глаз во время конфликта с ТЦК, сообщила Нацполиция.".