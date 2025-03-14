16-летний харьковчанин обратился в Нацполицию из-за нападения сотрудников ТЦК
Фото: Нацполиция
16-летний парень получил химический ожог глаз во время конфликта с ТЦК, сообщила Нацполиция.
Нацполиция выясняет обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетнего харьковчанина и ТЦК.
16-летний парень обратился в Нацполицию и сообщил, что получил химический ожог глаз во время конфликта с работниками ТЦК.
Подросток отказался от госпитализации.
Информацию о происшествии внесли в Единый реестр.
Нацполиция устанавливает все обстоятельства и участников происшествия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, ожег, ожег глаз, парень, Харьков, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 18:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летний парень получил химический ожог глаз во время конфликта с ТЦК, сообщила Нацполиция.".