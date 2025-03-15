Вночі БпЛА атакували навчальний заклад в Богодухові: четверо постраждалих
З 00:55 до 02:00 по місту Богодухів на Харківщині вдарили ворожі БпЛА, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Два дрони РФ влучили в дах будівлі навчального закладу. Внаслідок обстрілу виникло загоряння на площі 500 м. кв.
«Попередньо, пошкоджені 18 приватних домоволодінь, п’ять шкільних автобусів. Постраждали три жінки 72, 76, 56 років та чоловік 53 років (гостра реакція на стрес)», – зазначив Синєгубов.
Ще один БпЛА «Герань» влучив в нежитлову будівлю в Богодухові о 03:20, додав голова ХОВА.
Також з 22:35 по 22:45 три КАБи вдарили по Золочівській громаді. Дві авіабомби влучили по відкритій території поблизу села Одноробівка.
О 20:30 під обстрілом було село Івашки. Внаслідок ударів там знищений приватний будинок, ще чотири – пошкоджені, також постраждали господарчі споруди та енергомережі.
Крім цього, під обстрілом були Куп’янськ, Борова та Оскільська громада. В результаті «прильотів» горіла трава, лісова підстилка, пошкоджений будинок.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Богодухов, БПЛА, Олег Синегубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 08:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 00:55 до 02:00 по місту Богодухів на Харківщині вдарили ворожі БпЛА, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".