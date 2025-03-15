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Ворог двічі бив по рятувальниках на Харківщині – ДСНС (фото)

Події 09:20   15.03.2025
Вікторія Яковенко
Ворог двічі бив по рятувальниках на Харківщині – ДСНС (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що вночі окупанти двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі.

«Вночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в місті Богодухів. Загорівся дах будівлі на площі 500 кв. м., пошкоджені 18 будинків та п’ять шкільних автобусів. Через годину ворог завдав повторного удару по рятувальниках, пошкодивши пожежну автоцистерну», – розповіли в ДСНС.

Ще за годину, через другий удар, загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус. Вогнеборці не постраждали, зазначили рятувальники.

Пожежу гасили 42 рятувальники та 11 одиниць техніки ДСНС.

удар по Богодухову
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Богодухову
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Богодухову
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Богодухову
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що внаслідок атаки БпЛА на Богодухів постраждали чотири людини.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 09:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що вночі окупанти двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі.".