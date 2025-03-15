Ворог двічі бив по рятувальниках на Харківщині – ДСНС (фото)

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що вночі окупанти двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі.

«Вночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в місті Богодухів. Загорівся дах будівлі на площі 500 кв. м., пошкоджені 18 будинків та п’ять шкільних автобусів. Через годину ворог завдав повторного удару по рятувальниках, пошкодивши пожежну автоцистерну», – розповіли в ДСНС.

Ще за годину, через другий удар, загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус. Вогнеборці не постраждали, зазначили рятувальники.

Пожежу гасили 42 рятувальники та 11 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що внаслідок атаки БпЛА на Богодухів постраждали чотири людини.

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