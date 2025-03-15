Ворог двічі бив по рятувальниках на Харківщині – ДСНС (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що вночі окупанти двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі.
«Вночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в місті Богодухів. Загорівся дах будівлі на площі 500 кв. м., пошкоджені 18 будинків та п’ять шкільних автобусів. Через годину ворог завдав повторного удару по рятувальниках, пошкодивши пожежну автоцистерну», – розповіли в ДСНС.
Ще за годину, через другий удар, загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус. Вогнеборці не постраждали, зазначили рятувальники.
Пожежу гасили 42 рятувальники та 11 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що внаслідок атаки БпЛА на Богодухів постраждали чотири людини.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Богодухов, спасатели, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 09:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що вночі окупанти двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі.".