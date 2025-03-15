У Харкові майже п’ять годин діставали чоловіка з труби: що сталося (фото)
Повідомлення про те, що у Немишлянському районі міста 39-річний чоловік потрапив у трубу покинутої насосної станції, рятувальники отримали 15 березня, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
Зазначається, що діаметр труби складав 400 мм. Самостійно вибратись з неї чоловік не міг.
На місці працювали рятувальники, КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал, КП «Шляхрембуд» та штаб департаменту надзвичайних ситуацій ХМР.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
«Загалом у рятувальній операції, яка тривала майже п’ять годин, брали участь 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС, 18 працівників та 6 одиниць техніки комунальних служб», – додали в ДСНС.
Чоловіка вдалося витягнути з «металевої пастки». Його з переохолодженням та подряпинами шпиталізували.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, застрял, новини Харкова, спасатели, труба;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 21:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про те, що у Немишлянському районі міста 39-річний чоловік потрапив у трубу покинутої насосної станції, рятувальники отримали 15 березня.".