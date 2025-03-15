У Харкові майже п’ять годин діставали чоловіка з труби: що сталося (фото)

Повідомлення про те, що у Немишлянському районі міста 39-річний чоловік потрапив у трубу покинутої насосної станції, рятувальники отримали 15 березня, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Зазначається, що діаметр труби складав 400 мм. Самостійно вибратись з неї чоловік не міг.

На місці працювали рятувальники, КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал, КП «Шляхрембуд» та штаб департаменту надзвичайних ситуацій ХМР.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

«Загалом у рятувальній операції, яка тривала майже п’ять годин, брали участь 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС, 18 працівників та 6 одиниць техніки комунальних служб», – додали в ДСНС.

Чоловіка вдалося витягнути з «металевої пастки». Його з переохолодженням та подряпинами шпиталізували.