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В Харькове спасли котенка, который застрял на дереве (видео)

Общество 11:46   18.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове спасли котенка, который застрял на дереве (видео)

Котенок в Харькове застрял на дереве на уровне пятого этажа. Жители дома обратились за помощью к зооволонтерам.

«К счастью, котик не испугался, когда спасатель приблизился к нему и спокойно позволил себя спасти. Спасатель залез на необходимую высоту и посадил котенка в рюкзак, чтобы безопасно спуститься», — рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Сейчас животное забрала к себе жительница дома Ксения. Она помогает котику адаптироваться и ищет любящих хозяев, добавили волонтеры.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Котенок в Харькове застрял на дереве на уровне пятого этажа. Жители дома обратились за помощью к зооволонтерам.".