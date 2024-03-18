В Харькове спасли котенка, который застрял на дереве (видео)

Котенок в Харькове застрял на дереве на уровне пятого этажа. Жители дома обратились за помощью к зооволонтерам.

«К счастью, котик не испугался, когда спасатель приблизился к нему и спокойно позволил себя спасти. Спасатель залез на необходимую высоту и посадил котенка в рюкзак, чтобы безопасно спуститься», — рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».

Сейчас животное забрала к себе жительница дома Ксения. Она помогает котику адаптироваться и ищет любящих хозяев, добавили волонтеры.