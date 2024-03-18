В Харькове спасли котенка, который застрял на дереве (видео)
Котенок в Харькове застрял на дереве на уровне пятого этажа. Жители дома обратились за помощью к зооволонтерам.
«К счастью, котик не испугался, когда спасатель приблизился к нему и спокойно позволил себя спасти. Спасатель залез на необходимую высоту и посадил котенка в рюкзак, чтобы безопасно спуститься», — рассказали в ОО «Порятунок тварин Харків».
Сейчас животное забрала к себе жительница дома Ксения. Она помогает котику адаптироваться и ищет любящих хозяев, добавили волонтеры.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волонтеры, врятували, дерево, застрял, котенок, спасли, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 11:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Котенок в Харькове застрял на дереве на уровне пятого этажа. Жители дома обратились за помощью к зооволонтерам.".