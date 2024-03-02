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Пса, раненного в результате обстрела Волчанска, спас полицейский (видео)

Общество 23:32   02.03.2024
Оксана Якушко
Пса, раненного в результате обстрела Волчанска, спас полицейский (видео)

1 марта пес Пашка пострадал от обстрела приграничного Волчанска – обломок снаряда травмировал ему переднюю лапу, рассказали в ГО «Спасение животных Харьков».

У животного — разрыв мышц и сухожилий.

Пашку спас полицейский Юрий, долго подкармливавший собаку. Мужчина увидел травмированного четвероногого и привез Пашку в клинику зооволонтёров.

Собаке обработали рану, а затем прооперировали лапу – зашили место травмы.
Сейчас пес Пашка проходит курс лечения антибиотиками и противовоспалительными препаратами и восстанавливается в ветклинике.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 23:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 марта пес Пашка пострадал от обстрела приграничного Волчанска – обломок снаряда травмировал ему переднюю лапу, рассказали в ГО «Спасение животных Харьков».".