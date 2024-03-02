Пса, раненного в результате обстрела Волчанска, спас полицейский (видео)
1 марта пес Пашка пострадал от обстрела приграничного Волчанска – обломок снаряда травмировал ему переднюю лапу, рассказали в ГО «Спасение животных Харьков».
У животного — разрыв мышц и сухожилий.
Пашку спас полицейский Юрий, долго подкармливавший собаку. Мужчина увидел травмированного четвероногого и привез Пашку в клинику зооволонтёров.
Собаке обработали рану, а затем прооперировали лапу – зашили место травмы.
Сейчас пес Пашка проходит курс лечения антибиотиками и противовоспалительными препаратами и восстанавливается в ветклинике.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: волчанск, Лапа, обстрел, операция, пес, полицейский, рана, собака, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 23:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 марта пес Пашка пострадал от обстрела приграничного Волчанска – обломок снаряда травмировал ему переднюю лапу, рассказали в ГО «Спасение животных Харьков».".