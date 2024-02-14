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Собаку, раненую при обстреле рынка в Волчанске, спасли полицейские и волонтеры

Общество 17:05   14.02.2024
Оксана Якушко

В результате удара россиян по рынку в Волчанске 13 февраля пострадали не только люди, но и животное, сообщили в Нацполиции.

В результате российской агрессии одна женщина погибла, еще одна получила осколочное ранение ноги. Правоохранители оказывали неотложную помощь травмированной женщине, эвакуировали ее в больницу, документировали последствия обстрела. В это время они заметили собаку, которая потеряла лапу.

Помощник начальника по гуманитарным вопросам ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков договорился с зоозащитниками и ветеринарами, которые сразу же откликнулись, выехали в Волчанск, нашли испуганное животное и вывезли его.

Ветеринарную помощь, лечение, восстановление и все расходы по спасению раненой собаки взял на себя зооволонтер Роберт Саргсян.
Сейчас собака уже на операции. Его жизни больше ничего не угрожает.

Читайте также: Собаку Ладу откачали спасатели на Харьковщине: животное вынесли из пожара

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 17:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара россиян по рынку в Волчанске 13 февраля пострадали не только люди, но и животное, сообщили в Нацполиции.".