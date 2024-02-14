Собаку, раненую при обстреле рынка в Волчанске, спасли полицейские и волонтеры
В результате удара россиян по рынку в Волчанске 13 февраля пострадали не только люди, но и животное, сообщили в Нацполиции.
В результате российской агрессии одна женщина погибла, еще одна получила осколочное ранение ноги. Правоохранители оказывали неотложную помощь травмированной женщине, эвакуировали ее в больницу, документировали последствия обстрела. В это время они заметили собаку, которая потеряла лапу.
Помощник начальника по гуманитарным вопросам ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков договорился с зоозащитниками и ветеринарами, которые сразу же откликнулись, выехали в Волчанск, нашли испуганное животное и вывезли его.
Ветеринарную помощь, лечение, восстановление и все расходы по спасению раненой собаки взял на себя зооволонтер Роберт Саргсян.
Сейчас собака уже на операции. Его жизни больше ничего не угрожает.
Читайте также: Собаку Ладу откачали спасатели на Харьковщине: животное вынесли из пожара
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: волонтер, животное, Нацполиция, операция, полицейский, ранение, собака, спасение, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Собаку, раненую при обстреле рынка в Волчанске, спасли полицейские и волонтеры»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 17:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара россиян по рынку в Волчанске 13 февраля пострадали не только люди, но и животное, сообщили в Нацполиции.".