Собаку, раненую при обстреле рынка в Волчанске, спасли полицейские и волонтеры

В результате удара россиян по рынку в Волчанске 13 февраля пострадали не только люди, но и животное, сообщили в Нацполиции.

В результате российской агрессии одна женщина погибла, еще одна получила осколочное ранение ноги. Правоохранители оказывали неотложную помощь травмированной женщине, эвакуировали ее в больницу, документировали последствия обстрела. В это время они заметили собаку, которая потеряла лапу.

Помощник начальника по гуманитарным вопросам ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков договорился с зоозащитниками и ветеринарами, которые сразу же откликнулись, выехали в Волчанск, нашли испуганное животное и вывезли его.

Ветеринарную помощь, лечение, восстановление и все расходы по спасению раненой собаки взял на себя зооволонтер Роберт Саргсян.

Сейчас собака уже на операции. Его жизни больше ничего не угрожает.