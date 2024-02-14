Собаку, пораненого під час обстрілу ринку у Вовчанську, врятували

Внаслідок удару росіян по ринку у Вовчанську 13 лютого постраждали не лише люди, а й тварина, повідомили у Нацполіції.

Внаслідок російської агресії одна жінка загинула, ще одна отримала осколкове поранення ноги. Правоохоронці надавали невідкладну допомогу травмованій жінці, евакуювали її до лікарні, документували наслідки обстрілу. У цей час вони помітили песика, який втратив лапу.

Помічник начальника з гуманітарних питань ГУНП в Харківській області В’ячеслав Марков домовився із зоозахисниками та ветеринарами, які одразу ж відгукнулися, виїхали до Вовчанська, знайшли перелякану тварину та вивезли її.

Ветеринарну допомогу, лікування, відновлення та всі витрати по рятуванню пораненого собаки взяв на себе зооволонтер Роберт Саргсян.

Наразі песик вже на операції. Його життю більше нічого не загрожує.