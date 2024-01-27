Live
  • Сб 27.01.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

Собаку Ладу відкачали рятувальники на Харківщині: тварину винесли з пожежі

Події 21:03   27.01.2024
Вікторія Яковенко
Собаку Ладу відкачали рятувальники на Харківщині: тварину винесли з пожежі

ДСНСники врятували собаку Ладу, яка постраждала через пожежу в одній з квартир в селищі Куп’янськ-Вузловий.

«Вони винесли песика на свіже повітря та завдяки апарату на стисненому повітрі рятувальники швидко привели її до тями. Домашню улюбленицю передано власниці, яка була дуже вдячна рятівникам», – розповіли у ГУ ДСНС України.

Читайте також: П’ять пожеж виникли за добу на Харківщині через обстріли РФ: є постраждалий

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 27.01: Синєгубов про “новий наступ” РФ, вибухи
Головні новини Харкова 27.01: Синєгубов про “новий наступ” РФ, вибухи
27.01.2024, 21:05
Елекричка до села Осинове на Харківщині почне курсувати 3 листопада
Елекричка до села Осинове на Харківщині почне курсувати 3 листопада
02.11.2022, 15:36
Собаку Ладу відкачали рятувальники на Харківщині: тварину винесли з пожежі
Собаку Ладу відкачали рятувальники на Харківщині: тварину винесли з пожежі
27.01.2024, 21:03
Харків чує вибухи – Терехов
Харків чує вибухи – Терехов
27.01.2024, 20:05
Туман і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 28 січня
Туман і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 28 січня
27.01.2024, 20:13
На Харківщині рецидивістка ошукала пенсіонерку за схемою «обміну грошей»
На Харківщині рецидивістка ошукала пенсіонерку за схемою «обміну грошей»
27.01.2024, 19:01

Новини за темою:

10:52
Дружина загинула, чоловік вижив – пожежа на Харківщині (фото)
08:53
Жінка загинула у Вовчанську, її чоловіка врятували
12:01
У Харкові з-під завалів врятували чоловіка, під руїнами – дружина і дитина
11:09
Люди залишаються під завалами у Харкові – ДСНС
18:29
Дитина на тюбінгу вилетіла на тонкий лід під Харковом: як рятували (відео)

Ви читали новину: «Собаку Ладу відкачали рятувальники на Харківщині: тварину винесли з пожежі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 21:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНСники врятували собаку Ладу, яка постраждала через пожежу в одній з квартир в селищі Куп’янськ-Вузловий.".