Собаку Ладу відкачали рятувальники на Харківщині: тварину винесли з пожежі

ДСНСники врятували собаку Ладу, яка постраждала через пожежу в одній з квартир в селищі Куп’янськ-Вузловий.

«Вони винесли песика на свіже повітря та завдяки апарату на стисненому повітрі рятувальники швидко привели її до тями. Домашню улюбленицю передано власниці, яка була дуже вдячна рятівникам», – розповіли у ГУ ДСНС України.