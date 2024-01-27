Собаку Ладу відкачали рятувальники на Харківщині: тварину винесли з пожежі
ДСНСники врятували собаку Ладу, яка постраждала через пожежу в одній з квартир в селищі Куп’янськ-Вузловий.
«Вони винесли песика на свіже повітря та завдяки апарату на стисненому повітрі рятувальники швидко привели її до тями. Домашню улюбленицю передано власниці, яка була дуже вдячна рятівникам», – розповіли у ГУ ДСНС України.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 21:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНСники врятували собаку Ладу, яка постраждала через пожежу в одній з квартир в селищі Куп’янськ-Вузловий.".