П’ять пожеж виникли за добу на Харківщині через обстріли РФ: є постраждалий
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Протягом доби внаслідок російських ударів сталося п’ять пожеж у Вовчанській та Куп’янській громадах.
«Горіли приватні будинки та гаражі. Рятувальники оперативно їх ліквідували. На одній із пожеж постраждав чоловік 1984 року народження», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Також рятувальники обстежували територію після обстрілу в Куп’янську. Там пошкоджений приватний будинок – вибиті вікна, двері та частково дах. Постраждав 1 чоловік.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 07:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби внаслідок російських ударів сталося п’ять пожеж у Вовчанській та Куп’янській громадах.".