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П’ять пожеж виникли за добу на Харківщині через обстріли РФ: є постраждалий

Події 07:48   27.01.2024
Вікторія Яковенко
П’ять пожеж виникли за добу на Харківщині через обстріли РФ: є постраждалий Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Протягом доби внаслідок російських ударів сталося п’ять пожеж у Вовчанській та Куп’янській громадах.

«Горіли приватні будинки та гаражі. Рятувальники оперативно їх ліквідували. На одній із пожеж постраждав чоловік 1984 року народження», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Також рятувальники обстежували територію після обстрілу в Куп’янську. Там пошкоджений приватний будинок – вибиті вікна, двері та частково дах. Постраждав 1 чоловік.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 07:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби внаслідок російських ударів сталося п’ять пожеж у Вовчанській та Куп’янській громадах.".