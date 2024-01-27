П’ять пожеж виникли за добу на Харківщині через обстріли РФ: є постраждалий

Протягом доби внаслідок російських ударів сталося п’ять пожеж у Вовчанській та Куп’янській громадах.

«Горіли приватні будинки та гаражі. Рятувальники оперативно їх ліквідували. На одній із пожеж постраждав чоловік 1984 року народження», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Також рятувальники обстежували територію після обстрілу в Куп’янську. Там пошкоджений приватний будинок – вибиті вікна, двері та частково дах. Постраждав 1 чоловік.

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