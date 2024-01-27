Генштаб ЗСУ повідомив про атаки РФ на Харківщині

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак росіян біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Під артилерійським вогнем ворога опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Читайте також: Через провалену мобілізацію артилеристів і пілотів дронів кидають до піхоти