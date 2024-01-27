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Генштаб ЗСУ повідомив про атаки РФ на Харківщині

Події 07:14   27.01.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб ЗСУ повідомив про атаки РФ на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак росіян біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Під артилерійським вогнем ворога опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 07:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак росіян біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".