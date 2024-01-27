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Генштаб ВСУ сообщил об атаках РФ на Харьковщине

Происшествия 07:14   27.01.2024
Виктория Яковенко
Генштаб ВСУ сообщил об атаках РФ на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак россиян возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

Под артиллерийским огнем врага оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 07:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак россиян возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".