Генштаб ВСУ сообщил об атаках РФ на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак россиян возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.
Под артиллерийским огнем врага оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Читайте также: Из-за проваленной мобилизации артиллеристов и пилотов дронов бросают в пехоту
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, рф, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб ВСУ сообщил об атаках РФ на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 07:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак россиян возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.".