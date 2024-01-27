Генштаб ВСУ сообщил об атаках РФ на Харьковщине

На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак россиян возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

Под артиллерийским огнем врага оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.