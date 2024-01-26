Из-за проваленной мобилизации артиллеристов и пилотов дронов бросают в пехоту
Из-за проваленной мобилизации артиллеристов, оперторов дронов и минометчиков сокращают, чтобы пополнить штат пехоты, сообщил в телеграмм-канале «Говорят Снайпер» доброволец 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов.
«А самое интересное, что сейчас во многих подразделениях идет сокращение штата арты, минометок, пилотов и др. для пополнения пехотных подразделений. Комбригу ставит задачу командование, комбриг комбатам, а комбата ничего не остается, кроме как выполнять. Почему это происходит? Из-за провальных мобилизационных мероприятий! Вместо того чтобы делать армию технологичной, мы пытаемся таскаться с многомиллионным противником по принципу: «Мясо на мясо», — сообщил боец.
Ранее известный военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил, что два выдающихся оператора дронов 74-го разведывательного батальона бросили на штурм с автоматами, и они погибли в бою. Их отправили в качестве пехоты, но пилоты не имели должной подготовки для штурмовых действий.
«Погибли люди, которые уничтожили много врагов и спасли много жизней на этой войне», — отметил Бутусов.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: артиллерист, БПЛА, война, дрон, минометчик, мобилизация, оператор дрона, пехота, пилот дрона, Украина, фронт;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 19:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за проваленной мобилизации артиллеристов, оперторов дронов и минометчиков сокращают, чтобы пополнить штат пехоты, сообщил в телеграмм-канале «Говорят Снайпер» доброволец 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов.".