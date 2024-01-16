Простые решения, ведущие к провалу. ВР изменила военный учет для мобилизации

Верховная Рада приняла закон, внедряющий в Украине полноценный электронный учет военнообязанных. Эти изменения долго и упорно продвигали Минобороны и генеральный штаб ВСУ. Не в последнюю очередь для усовершенствования мобилизации, пишет ВВС Украина.

Закон, несмотря на длительные дискуссии в сессионном зале, поддержали 249 депутатов.

Хотя первый закон о создании электронного реестра военнообязанных «Оберег» был принят еще 7 лет назад, полноценная цифровизация учета резервов ВСУ так и не состоялась. Поэтому неединичными были ситуации, когда военным, уже служащим на фронте, работники ТЦК выписывали повестки и даже пытались привлечь к ответственности как уклонистов. А военнообязанные граждане были вынуждены каждый раз обновлять свои данные в ТЦК, принося горы бумажных справок об актуальном семейном положении, месте работы и проживания.

Профильный замминистра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что существенно улучшить качество военного реестра удалось только в конце прошлого года. «Благодаря верификации с другими государственными реестрами, мы увеличили качество наполнения данных с 27% до 88%, удалили дубли и неактуальные данные».

Но чтобы усовершенствовать механизмы, Минобороны настаивало на принятии законопроекта №10062. Его в министерстве назвали «критически важным».

«Документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу», – говорилось в заявлении ведомства.

Что предполагает законопроект?

Однако основная идея законодательного новшества заключалась в значительном расширении персональных данных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые вносят в реестр «Оберег».

В частности, туда из других государственных реестров будет попадать информация о номерах телефона и адресов электронной почты, сведения о владении иностранными языками, сведения о документах, которые дают право гражданину Украины на выезд за границу.

Также в реестре будут сведения о наличии водительского удостоверения и права на владение оружием. А еще информация о результатах медицинского осмотра и участии гражданина в боевых действиях. Вся эта информация будет доступна через электронный кабинет военнообязанного.

Персональные данные в реестр будут вносить без согласия гражданина, кроме данных о его членах семьи. Важной новацией закона является создание реестра военнослужащих. Цель упростить процесса получения статуса УБД (участника боевых действий) для военных, имеющих на это право. Долго эта процедура была сложной, затянутой во времени и требовала большого количества бумажных справок.

Закон предлагает перевести это в электронный формат.

Сведения о непосредственном участии гражданина в боевых действиях будут храниться в обособленном программном модуле реестра. Необходимые документы для этого он или его родственники могут подать не в письменном, а в электронном виде.

Статус УБД военный будет получать автоматически после формирования выписки из реестра вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-код, штрих-код, цифровой код). Также в электронном формате возможно будет устанавливать статус личности с инвалидностью в результате войны.

Слишком много данных?

Главное юридическое управление ВР, анализируя законопроект, заявило, что некоторые его положения не согласуются с нормами Конституции.

32 статья Конституции Украины запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только «в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека».

Любая обработка персональных данных должна быть законной и правомерной, а физические лица должны быть осведомлены о том, что их персональные данные собирают, отмечается в нем.

Кроме того, запрещена обработка персональных данных о состоянии здоровья, если внутреннее законодательство не обеспечивает соответствующих гарантий.

Эти же замечания касаются создания реестра военнослужащих и хранения и обработки конфиденциальной информации о них.

Такая чувствительная информация, отмечает юридическое управление, будет обрабатываться «в течение неопределенных законом сроков», и не будет «предсказуемой и прогнозируемой» для владельцев персональных данных».

О непропорциональном росте персональных данных граждан, которые будут попадать в реестр, говорит и парламентская оппозиция.

«Ко второму чтению в проекте усилили чрезмерное вмешательство в частную жизнь, например, внесли поправку о реестре должников, административных правонарушениях и полученных подозрениях (к приговору суда)», – заявила представительница «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко.

После принятия закона она заявила, что поправки о предоставлении информации об административных нарушениях и уголовных подозрениях военнообязанных были отклонены. Однако остались другие «одиозные» правки, подчеркнула депутат.

«Этот законопроект по существу является частью мобилизации, которая является важной», — заявила Геращенко.

Серверы за границей

Еще одним спорным аспектом закона, который подчеркивают депутаты, является норма о возможности использования зарубежных «облачных технологий» для хранения и обработки данных из реестров Минобороны.

Ранее законодательство запрещало хранить такую информацию вне Украины. Но при подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты внесли правку о возможности использования «облачных технологий» стран НАТО:

«Обработка такой информации может производиться исключительно на территории стран НАТО на основании совместного решения министра обороны Украины и генерального штаба ВСУ с безотлагательным сообщением комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки».

Секретарь комитета по нацбезопасности депутат от фракции «Голос» Роман Костенко говорит, что это недопустимо.

«Нельзя размещать тайную информацию на серверах за рубежом! Тем более системы боевого управления во время войны!», — подчеркнул он. «Это пример «простых решений», которые могут привести к катастрофическим последствиям и исправить их будет невозможно».

Минобороны в свою очередь заявляет, что размещение украинских электронных систем в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО поможет Украине.

«Будут освобождены средства ПВО, которые защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры)», — говорят в Минобороны.

Также это, по словам Минобороны, ускорит и расширит доступ сил обороны Украины к разведданным союзникам и усилит защиту данных от кибератак врага.

Бывший заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Виталий Дейнега также отметил проблему с «зарубежными серверами».

«Законом 10062 года мы расписываемся в собственной неспособности защищать государственную тайну без коррупции и отдаем секретные данные в облака других государств. Этот закон действительно существенно упростит цифровизацию армии. Мы могли бы лучше, но для этого нужны несколько более сложные решения», — заявил он.

После сложных прений эта норма о хранении в странах НАТО все же попала в закон.