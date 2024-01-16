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Депутаты год числились солдатами, но не являлись на службу — расследование ГБР

Общество 10:08   16.01.2024
Оксана Горун
Депутаты год числились солдатами, но не являлись на службу — расследование ГБР

Госбюро расследований сообщило об уклонистах из Киевсовета. Депутаты и помощник депутата числились в теробороне и получали выплаты, но реально не служили.

«Следователи установили, что солдаты одной из воинских частей, три из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие», — сообщила пресс-служба ГБР.

В Госбюро расследований проинформировали: в «схеме» были задействованы как сотрудники Киевсовета, так и военные. Так, депутатам и помощнику помог оформить поддельную «командировку» руководитель аппарата Киевской городской военной администрации. А командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации, был «в деле».

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Депутатов и помощника депутата обвиняют в уклонении от военной службы, руководителя аппарата КГВА — в содействии уклонистам. А командира военной части — в превышении служебных полномочий. Расследование уже завершили.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 10:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госбюро расследований сообщило об уклонистах из Киевсовета. Депутаты и помощник депутата числились в теробороне и получали выплаты, но реально не служили".