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Депутати рік обліковувалися солдатами, але не служили – розслідування ДБР

Події 10:08   16.01.2024
Оксана Горун
Депутати рік обліковувалися солдатами, але не служили – розслідування ДБР

Держбюро розслідувань повідомило про ухилянтів із Київради. Депутати та помічник депутата значилися в теробороні та отримували виплати, але реально не служили.

“Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення”, – повідомила пресслужба ДБР.

У Держбюро розслідувань поінформували: до “схеми” були долучені як співробітники Київради, так і військові. Так, депутатам і помічнику допоміг оформити підроблене “відрядження” керівник апарату Київської міської військової адміністрації. А командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією, був “у справі”.

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Депутатів та помічника депутата звинувачують в ухиленні від військової служби, керівника апарату КМВА – у сприянні ухилянтам. А командира військової частини – у перевищенні службових повноважень. Розслідування вже завершили.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держбюро розслідувань повідомило про ухилянтів із Київради. Депутати та помічник депутата значилися в теробороні та отримували виплати, але реально не служили".