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На Харківщині платять по 50 000 грн за похід до армії

Політика 09:36   16.01.2024
Оксана Горун
На Харківщині платять по 50 000 грн за похід до армії

Богодухівська громада на Харківщині вирішила стимулювати земляків, які йдуть захищати Україну, одноразовими виплатами.

Одноразову грошову допомогу тим, хто приєднується до армії, виплачують у Богодухівській громаді з 1 січня 2024 року. Подробиці “Суспільному” повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий.

“І для мобілізованих, і для контрактників, і ВПО, які мобілізуються з нашого центру військового комплектування. На добровольців — так само. Вже оформили першу людину 8 січня. 11 січня оформлюють другого чоловіка. Вони вже зараховані до Збройних сил”, — розповів Бєлий.

Одноразова грошова допомога кожному новому воїну становить 50 тисяч гривень. На такі виплати на 2024 рік у бюджеті громади зарезервували щонайменше 10 млн грн. Їх економили на преміях та ремонті доріг.

“Витрати ми скоротили на суму в межах 10 мільйонів. У першу чергу, шляхом зменшення фонду оплати праці: ми скасовували або значно зменшили преміальні виплати. Також шляхом зменшення витрат на ремонт доріг, на близько 2-3 мільйони”, – розповів Володимир Бєлий.

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Якщо охочих піти до армії та отримати виплату буде більше, ніж передбачили коштів, у громаді обіцяють знайти додаткові фінансові можливості для стимулювання захисників України.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 09:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Богодухівська громада на Харківщині вирішила стимулювати земляків, які йдуть захищати Україну, одноразовими виплатами".