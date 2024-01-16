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На Харьковщине платят по 50 000 грн за поход в армию

Общество 09:36   16.01.2024
Оксана Горун
На Харьковщине платят по 50 000 грн за поход в армию Фото: Радиотрек

Богодуховская громада на Харьковщине решила стимулировать земляков, которые идут защищать Украину, единовременными выплатами.

Единовременную денежную помощь тем, кто присоединяется к армии, выплачивают в Богодуховской громаде с 1 января 2024 года. Подробности «Суспільному» сообщил городской голова Богодухова Владимир Белый.

«И для мобилизованных, и для контрактников, и ВПЛ, которые мобилизуются из нашего центра военного комплектования. На добровольцев — также. Уже оформили первого человека 8 января. 11 января оформляют второго мужчину. Они уже зачислены в Вооруженные силы», —  рассказал Белый.

Единовременная денежная помощь каждому новому воину составляет по 50 тысяч гривен. На такие выплаты на 2024 год в бюджете громады зарезервировали не менее 10 млн грн. Их экономили на премиях и ремонте дорог.

«Расходы мы сократили на сумму в пределах 10 миллионов. В первую очередь, путем уменьшения фонда оплаты труда: мы отменяли или значительно уменьшили премиальные выплаты. Также путем уменьшения затрат на ремонт дорог, около 2-3 миллионов», — рассказал Владимир Белый.

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Если желающих пойти в армию и получить выплату будет больше, чем предусмотрели средств, в громаде обещают найти дополнительные финансовые возможности для стимулирования защитников Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 09:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Богодуховская громада на Харьковщине решила стимулировать земляков, которые идут защищать Украину, единовременными выплатами".