Через провалену мобілізацію артилеристів і пілотів дронів кидають до піхоти
Через провалену мобілізацію артилеристів, операторів дронів і мінометників скорочують, щоб поповнити штат піхоти, повідомив у телеграм-каналі “Говорять Снайпер” доброволець 24 ЗШБ “Айдар” Станіслав Бунятов.
«А найцікавіше, що зараз в багатьох підрозділах йде скорочення штату арти, мінометок, пілотів та ін., для поповнення піхотних підрозділів. Комбригу ставить задачу вище командування, комбриг комбатам, а комбату нічого не залишається, окрім як виконувати. Чому це відбувається? Через провальні мобілізаційні заходи! Замість того, щоб робити армію технологічною, ми намагаємося тягатися з багатомільйонним противником за принципом: «Мʼясо на мʼясо», – повідомив боєць.
Раніше відомий воєнний кореспондент Юрій Бутусов повідомив, що двох видатних операторів дронів 74-го розвідувального батальйону кинули на штурм з автоматами, і вони загинули в бою. Їх відправили як піхоту, але пілоти не мали належної підготовки для штурмових дій.
«Загинули люди, які знищили багато ворогів та врятували багато життів на цій війні», – зазначив Бутусов.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 19:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через провалену мобілізацію артилеристів, операторів дронів і мінометників скорочують, щоб поповнити штат піхоти, повідомив у телеграм-каналі “Говорять Снайпер” доброволець 24 ЗШБ “Айдар” Станіслав Бунятов.".