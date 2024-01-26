Через провалену мобілізацію артилеристів і пілотів дронів кидають до піхоти

Через провалену мобілізацію артилеристів, операторів дронів і мінометників скорочують, щоб поповнити штат піхоти, повідомив у телеграм-каналі “Говорять Снайпер” доброволець 24 ЗШБ “Айдар” Станіслав Бунятов.

«А найцікавіше, що зараз в багатьох підрозділах йде скорочення штату арти, мінометок, пілотів та ін., для поповнення піхотних підрозділів. Комбригу ставить задачу вище командування, комбриг комбатам, а комбату нічого не залишається, окрім як виконувати. Чому це відбувається? Через провальні мобілізаційні заходи! Замість того, щоб робити армію технологічною, ми намагаємося тягатися з багатомільйонним противником за принципом: «Мʼясо на мʼясо», – повідомив боєць.

Раніше відомий воєнний кореспондент Юрій Бутусов повідомив, що двох видатних операторів дронів 74-го розвідувального батальйону кинули на штурм з автоматами, і вони загинули в бою. Їх відправили як піхоту, але пілоти не мали належної підготовки для штурмових дій.

«Загинули люди, які знищили багато ворогів та врятували багато життів на цій війні», – зазначив Бутусов.