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Пять пожаров возникли на Харьковщине из-за обстрелов РФ: есть пострадавший

Происшествия 07:48   27.01.2024
Виктория Яковенко
Пять пожаров возникли на Харьковщине из-за обстрелов РФ: есть пострадавший Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В течение суток в результате российских ударов произошли пять пожаров в Волчанской и Купянской громадах.

«Горели частные дома и гаражи. Спасатели оперативно их ликвидировали. На одном из пожаров пострадал мужчина 1984 года», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Также спасатели обследовали территорию после обстрела в Купянске. Там поврежден частный дом – выбиты окна, двери и частично крыша. Пострадал 1 человек.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 07:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в результате российских ударов произошли пять пожаров в Волчанской и Купянской громадах.".