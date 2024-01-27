Пять пожаров возникли на Харьковщине из-за обстрелов РФ: есть пострадавший

В течение суток в результате российских ударов произошли пять пожаров в Волчанской и Купянской громадах.

«Горели частные дома и гаражи. Спасатели оперативно их ликвидировали. На одном из пожаров пострадал мужчина 1984 года», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Также спасатели обследовали территорию после обстрела в Купянске. Там поврежден частный дом – выбиты окна, двери и частично крыша. Пострадал 1 человек.

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