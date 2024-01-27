Собаку Ладу откачали спасатели на Харьковщине: животное вынесли из пожара

ГСЧСники спасли собаку Ладу, которая пострадала из-за пожара в одной из квартир в поселке Купянск-Узловой.

«Они вынесли собачку на свежий воздух и благодаря аппарату на сжатом воздухе спасатели быстро привели ее в чувство. Домашнюю любимицу передали владелице, которая была очень благодарна спасателям», — рассказали в ГУ ГСЧС Украины.