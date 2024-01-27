Собаку Ладу откачали спасатели на Харьковщине: животное вынесли из пожара
ГСЧСники спасли собаку Ладу, которая пострадала из-за пожара в одной из квартир в поселке Купянск-Узловой.
«Они вынесли собачку на свежий воздух и благодаря аппарату на сжатом воздухе спасатели быстро привели ее в чувство. Домашнюю любимицу передали владелице, которая была очень благодарна спасателям», — рассказали в ГУ ГСЧС Украины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС, животное, Лада, пожары, собака, спасли, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 21:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧСники спасли собаку Ладу, которая пострадала из-за пожара в одной из квартир в поселке Купянск-Узловой.".