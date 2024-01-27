Live
  • Сб 27.01.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

Собаку Ладу откачали спасатели на Харьковщине: животное вынесли из пожара

Происшествия 21:03   27.01.2024
Виктория Яковенко
Собаку Ладу откачали спасатели на Харьковщине: животное вынесли из пожара

ГСЧСники спасли собаку Ладу, которая пострадала из-за пожара в одной из квартир в поселке Купянск-Узловой.

«Они вынесли собачку на свежий воздух и благодаря аппарату на сжатом воздухе спасатели быстро привели ее в чувство. Домашнюю любимицу передали владелице, которая была очень благодарна спасателям», — рассказали в ГУ ГСЧС Украины.

Читайте также: Пять пожаров возникли на Харьковщине из-за обстрелов РФ: есть пострадавший

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 27.01: Синегубов о «новом наступлении» РФ, взрывы
Главные новости Харькова 27.01: Синегубов о «новом наступлении» РФ, взрывы
27.01.2024, 21:05
Харьков слышит взрывы – Терехов
Харьков слышит взрывы – Терехов
27.01.2024, 20:05
Синегубов: о «новом наступлении» РФ и расширении эвакуации на Харьковщине
Синегубов: о «новом наступлении» РФ и расширении эвакуации на Харьковщине
27.01.2024, 13:21
«Жилкомсервис» в Харькове переименовали: как теперь называется КП
«Жилкомсервис» в Харькове переименовали: как теперь называется КП
26.01.2024, 13:30
Собаку Ладу откачали спасатели на Харьковщине: животное вынесли из пожара
Собаку Ладу откачали спасатели на Харьковщине: животное вынесли из пожара
27.01.2024, 21:03
Запущенные и в антисанитарии: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)
Запущенные и в антисанитарии: у жительницы Харьковщины забрали детей (фото)
27.01.2024, 18:09

Новости по теме:

10:52
Жена погибла, муж выжил — пожар на Харьковщине (фото)
08:53
Женщина погибла в Волчанске, ее мужа спасли
12:01
В Харькове из-под завалов спасли мужчину, под руинами – жена и ребенок (видео)
11:09
Люди остаются под завалами в Харькове — ГСЧС
18:29
Ребенок на тюбинге вылетел на тонкий лед под Харьковом: как спасали (видео)

Вы читали новость: «Собаку Ладу откачали спасатели на Харьковщине: животное вынесли из пожара»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 21:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧСники спасли собаку Ладу, которая пострадала из-за пожара в одной из квартир в поселке Купянск-Узловой.".