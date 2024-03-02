Травмованого внаслідок обстрілу Вовчанська собаку врятував поліціянт (відео)
1 березня пес Пашка постраждав від обстрілу прикордонного Вовчанська – уламок снаряда травмував передню лапу, розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».
У тварини – розрив м’язів та сухожиль.
Пашку врятував поліціянт Юрій, який довго підгодовував собаку. Чоловік побачив травмованого чотирилапого та привіз Пашку до клініки зооволонтерів.
Собаці обробили рану, а потім прооперували лапу – зашили місце травми.
Зараз пес Пашка проходить курс лікування антибіотиками та протизапальними препаратами та відновлюється у ветклініці.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вовчанськ, Лапа, обстріл, операция, пес, полицейский, рана, собака, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 23:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 березня пес Пашка постраждав від обстрілу прикордонного Вовчанська – уламок снаряда травмував передню лапу, розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».".