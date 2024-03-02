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Травмованого внаслідок обстрілу Вовчанська собаку врятував поліціянт (відео)

Суспільство 23:32   02.03.2024
Оксана Якушко
Травмованого внаслідок обстрілу Вовчанська собаку врятував поліціянт (відео)

1 березня пес Пашка постраждав від обстрілу прикордонного Вовчанська – уламок снаряда травмував передню лапу, розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».

У тварини – розрив м’язів та сухожиль.

Пашку врятував поліціянт Юрій, який довго підгодовував собаку. Чоловік побачив травмованого чотирилапого та привіз Пашку до клініки зооволонтерів.

Собаці обробили рану, а потім прооперували лапу – зашили місце травми.

Зараз пес Пашка проходить курс лікування антибіотиками та протизапальними препаратами та відновлюється у ветклініці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 23:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 березня пес Пашка постраждав від обстрілу прикордонного Вовчанська – уламок снаряда травмував передню лапу, розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».".