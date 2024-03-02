Травмованого внаслідок обстрілу Вовчанська собаку врятував поліціянт (відео)

1 березня пес Пашка постраждав від обстрілу прикордонного Вовчанська – уламок снаряда травмував передню лапу, розповіли в ГО «Порятунок тварин Харків».

У тварини – розрив м’язів та сухожиль.

Пашку врятував поліціянт Юрій, який довго підгодовував собаку. Чоловік побачив травмованого чотирилапого та привіз Пашку до клініки зооволонтерів.

Собаці обробили рану, а потім прооперували лапу – зашили місце травми.

Зараз пес Пашка проходить курс лікування антибіотиками та протизапальними препаратами та відновлюється у ветклініці.