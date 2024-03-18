У Харкові врятували кошеня, яке застрягло на дереві (відео)
Кошеня у Харкові застрягло на дереві на рівні п’ятого поверху. Жителі будинку звернулися за допомогою до зооволонтерів.
«На щастя, котик не злякався, коли рятувальник наблизився до нього, і спокійно дозволив себе врятувати. Рятувальник заліз на необхідну висоту та посадив кошеня в рюкзак, щоб безпечно спуститися», – розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».
Наразі тварину забрала до себе жителька будинку Ксенія. Вона допомагає котику адаптуватися та шукає люблячих господарів, додали волонтери.
Читайте також: Травмованого внаслідок обстрілу Вовчанська собаку врятував поліціянт (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: волонтери, врятували, дерево, застрял, котенок, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові врятували кошеня, яке застрягло на дереві (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 11:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кошеня у Харкові застрягло на дереві на рівні п’ятого поверху. Жителі будинку звернулися за допомогою до зооволонтерів.".