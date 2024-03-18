У Харкові врятували кошеня, яке застрягло на дереві (відео)

Кошеня у Харкові застрягло на дереві на рівні п’ятого поверху. Жителі будинку звернулися за допомогою до зооволонтерів.

«На щастя, котик не злякався, коли рятувальник наблизився до нього, і спокійно дозволив себе врятувати. Рятувальник заліз на необхідну висоту та посадив кошеня в рюкзак, щоб безпечно спуститися», – розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».

Наразі тварину забрала до себе жителька будинку Ксенія. Вона допомагає котику адаптуватися та шукає люблячих господарів, додали волонтери.