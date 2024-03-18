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У Харкові врятували кошеня, яке застрягло на дереві (відео)

Суспільство 11:46   18.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові врятували кошеня, яке застрягло на дереві (відео)

Кошеня у Харкові застрягло на дереві на рівні п’ятого поверху. Жителі будинку звернулися за допомогою до зооволонтерів.

«На щастя, котик не злякався, коли рятувальник наблизився до нього, і спокійно дозволив себе врятувати. Рятувальник заліз на необхідну висоту та посадив кошеня в рюкзак, щоб безпечно спуститися», – розповіли у ГО «Порятунок тварин Харків».

Наразі тварину забрала до себе жителька будинку Ксенія. Вона допомагає котику адаптуватися та шукає люблячих господарів, додали волонтери.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 11:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кошеня у Харкові застрягло на дереві на рівні п’ятого поверху. Жителі будинку звернулися за допомогою до зооволонтерів.".