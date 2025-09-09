Смерть в Харьковском СИЗО: дело в суде, что вменяют сотрудникам (видео)
Дело о смерти заключенного в Харьковском СИЗО рассмотрят в суде. Подозреваемые – семь сотрудников учреждения.
В Харьковской областной прокуратуре напомнили фабулу дела: в апреле сотрудники СИЗО решили «проучить» мужчину, которого недавно доставили. Отмечается, что его поместили в камеру с другим осужденным, несмотря на законные требования.
«В результате конфликта последний жестоко избил мужчину. Потерпевшему нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на очевидные признаки критического состояния, работники государственного учреждения не вызывали медиков и не обеспечили ему помощь. Чтобы «легализовать» свои незаконные действия, они оформили рапорт о якобы необходимости перевода заключенного в камеру другого режимного корпуса во избежание конфликтной ситуации», — установили правоохранители.
Отмечается, что потерпевшего, едва держащегося на ногах, фигуранты под руки перенесли в другую камеру. В прокуратуре рассказали, что мужчина постоянно жаловался на боль и просил о помощи, однако сотрудники якобы игнорировали его.
«Заключенного оставили лежать на полу возле санузла в камере, а через несколько часов он умер», — добавили правоохранители.
В ГБР уточнили, что среди фигурантов — бывший руководитель этого СИЗО и шесть его подчиненных — двое оперуполномоченных, дежурный помощник начальника, старший по корпусу и двое младших инспекторов.
В зависимости от роли их будут судить за: превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, оставление в опасности, повлекшее смерть и служебную халатность.
В прокуратуре отметили: в отношении осужденного, избившего потерпевшего, также завершили досудебное расследование. Ему инкриминируют нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего.
Напомним, ранее в Северо-Восточном межрегиональном управлении по исполнению уголовных наказаний сообщали о смертельном конфликте в Харьковском СИЗО, который произошел 14 апреля. Отмечалось, что один из заключенных во время внезапной ссоры нанес телесные повреждения сокамернику, в результате чего последний умер. 13 мая фигуранту сообщили о подозрении.
Уже в июне стало известно, что подозрение вручили семи работникам СИЗО. В облпрокуратуре и ГБР рассказали подробности инцидента.
9 сентября 2025 в 12:12
