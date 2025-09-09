Смерть в Харківському СІЗО: справа у суді, що інкримінують співробітникам 📹

Справу щодо смерті ув’язненого у Харківському СІЗО розглянуть у суді. Підозрювані – семеро співробітників установи.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали фабулу справи: у квітні співробітники СІЗО вирішили «провчити» чоловіка, якого нещодавно доставили. Зазначається, що його помістили до камери з іншим засудженим, попри законні вимоги.

«У результаті конфлікту останній жорстоко побив чоловіка. Потерпілому були завдані тяжкі тілесні ушкодження. Попри очевидні ознаки критичного стану, працівники державної установи не викликали медиків та не забезпечили йому допомогу. Щоб «легалізувати» свої незаконні дії, вони оформили рапорт про нібито необхідність переведення увʼязненого до камери іншого режимного корпусу для уникнення конфліктної ситуації», – встановили правоохоронці.

<br />

Зазначається, що потерпілого, який вже ледве тримався на ногах, фігуранти під руки перенесли до іншої камери. У прокуратурі розповіли, що чоловік постійно скаржився на біль і просив про допомогу, однак співробітники нібито ігнорували його.

«Увʼязненого залишили лежати на підлозі біля санвузла у камері, а через декілька годин він помер», – додали правоохоронці.

У ДБР уточнили, що серед фігурантів – колишній керівник цього СІЗО та шість його підлеглих — двоє оперуповноважених, черговий помічник начальника, старший по корпусу та двоє молодших інспекторів.

Залежно від ролі їх судитимуть за: перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, залишення в небезпеці, що спричинило смерть, службову недбалість.

У прокуратурі зазначили: стосовно засудженого, який побив потерпілого, також завершили досудове розслідування. Йому інкримінують нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, раніше в Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань повідомляли про смертельний конфлікт в Харківському СІЗО, який стався 14 квітня. Зазначалось, що один із ув’язнених під час раптової сварки завдав тілесних ушкоджень співкамернику, внаслідок чого останній помер. 13 травня фігуранту повідомили про підозру.

Вже у червні стало відомо, що підозру вручили сімом працівникам СІЗО. В облпрокуратурі та ДБР розповіли подробиці інциденту.