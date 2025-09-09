Головні події в Харкові та області 9 вересня: підсумки дня (відео)

“Прильоти” КАБів у передмісті, судовий процес над співробітниками СІЗО та кладовище кажанів на балконі звичайної багатоповерхівки – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня у відеоогляді.

<br />

Вибухи чули в Харкові удень. Росіяни запустили в бік обласного центру три керовані авіабомби. Вони впали на території Малоданилівської громади. Голова громади Олександр Гололобов повідомив, що принаймні один КАБ влучив по населеному пункту. Також були удари по полях. В обласній прокуратурі уточнили: у селі Черкаська Лозова пошкоджені будинки, поранений чоловік 58 років. Востаннє російські КАБи долітали до Харкова у липні. А 17 серпня був авіаудар по близькому передмістю – селу Лісне.

Семеро співробітників харківського СІЗО судитимуть через смерть арештанта. Їм закидають, що залишили чоловіка з тяжкими травмами вмирати без медичної допомоги. Сам інцидент стався у квітні цього року. За версією обласної прокуратури, працівники ізолятора хотіли “провчити” підозрюваного, якого щойно до них привезли. Тож, порушивши вимоги закону, помістили чоловіка у камеру з іншим засудженим. Той жорстоко побив нового співкамерника. Хоча постраждалий мав ознаки критичного стану, медиків до нього не викликали. Водночас службовці СІЗО оформили рапорт, що ув’язненого необхідно перевести в інший режимний корпус, і перенесли його в нову камеру. На той момент чоловік ще був при свідомості та просив про допомогу. Але його залишили лежати на підлозі біля санвузла. Там він і помер за кілька годин. Під суд за це підуть: в.о. начальника ізолятора, двоє молодших інспекторів, старший по корпусу, черговий помічник начальника установи та двоє оперуповноважених. Більшість із них уже звільнили.

Подробиці трагічної події повідомили фахівці Українського центру реабілітації рукокрилих. До них звернулася мати господарки квартири. Вона приїхала перевірити будинок дочки, де та наразі не живе. І, зайшовши на балкон, виявила справжнє кладовище кажанів. Як з’ясувалося, доки людей у ​​квартирі не було, вікно на балконі залишалося на провітрюванні. Щілини виявилося достатньо, щоб тварини проникли до приміщення. Скляні банки, відра, вази – усі ці місця стали смертельними пастками для рукокрилих, з яких вони не змогли вибратися. Частина тварин потонула в місткостях із водою. Утім, 30 рудих вечорниць вдалося врятувати. Згодом їм провели реабілітацію, виводячи токсини. У Центрі реабілітації рукокрилих закликали харків’ян на ніч закривати вікна, а ще краще – встановити москітні сітки.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

