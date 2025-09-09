В Харькове звучат взрывы: по пригороду бьют из авиации (дополняется)

Взрывы прозвучали в Харькове около 11:20.

Дополнено в 11:54. Об одной пострадавшей из-за российской атаки проинформировал Гололобов.

Дополнено в 11:38. Вскоре глава Малоданиловской громады показал фото с места «прилета».

«На территории Малоданиловской территориальной громады зафиксировано три прилета, предварительно — авиабомбы.

Пострадавшие не обнаружены. В настоящее время зафиксировано несколько жилых домов с повреждениями», – написал Гололобов.

Дополнено в 11:30. «Третья авиабомба упала в пределах одного из населенных пунктов», – написал Гололобов.

Дополнено в 11:25. Гололобов уточнил, что на границе Малоданиловской и соседней громады – удар авиабомбы.

11:20. О том, что «очень громко» сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Тем временем начальник Дергачевской ГВА сообщил об угрозе применения КАБов.

Позже мэр Игорь Терехов уточнил, что взрывы, вероятно, раздались за городом.

Тревогу в Харькове и области объявили в 11:10. После чего мониторинговые ТГ-каналы предупредили об угрозе применения авиабомб по Казачьей Лопани.