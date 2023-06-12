Акула просто зробила свій маленький внесок за український народ – Сюмар
Це дикість – вести дискусію про акулу і “людяність” щодо з’їденого російського туриста в той час, коли сотні тисяч загинули, а мільйони українців на межі виживання. Коли частина території під екоцидом, а вся нація – під геноцидом. Акула просто зробила свій маленький внесок за український народ…
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Ви читали новину: «Акула просто зробила свій маленький внесок за український народ – Сюмар»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Сюмар, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це дикість – вести дискусію про акулу і “людяність” щодо з’їденого російського туриста в той час, коли сотні тисяч загинули,…".