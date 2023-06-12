Акула просто зробила свій маленький внесок за український народ – Сюмар

Це дикість – вести дискусію про акулу і “людяність” щодо з’їденого російського туриста в той час, коли сотні тисяч загинули, а мільйони українців на межі виживання. Коли частина території під екоцидом, а вся нація – під геноцидом. Акула просто зробила свій маленький внесок за український народ…