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Акула просто зробила свій маленький внесок за український народ – Сюмар

Події 12:06   12.06.2023
Вікторія Сюмар
народна депутатка України
Акула просто зробила свій маленький внесок за український народ – Сюмар
Це дикість – вести дискусію про акулу і “людяність” щодо з’їденого російського туриста в той час, коли сотні тисяч загинули, а мільйони українців на межі виживання. Коли частина території під екоцидом, а вся нація – під геноцидом. Акула просто зробила свій маленький внесок за український народ…
Автор: Вікторія Сюмар, народна депутатка України
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 12:06;

    • Кореспондент Вікторія Сюмар, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це дикість – вести дискусію про акулу і “людяність” щодо з’їденого російського туриста в той час, коли сотні тисяч загинули,…".