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Акулу-вбивцю, яка зжерла росіянина, виставлять в музеї в Хургаді (відео)

Світ 17:33   13.06.2023
Оксана Якушко
Акулу-вбивцю, яка зжерла росіянина, виставлять в музеї в Хургаді (відео)

12 червня у Єгипті фахівці Інституту морських наук та заповідників Червоного моря почали бальзамувати акулу, яка напала на російського туриста, щоб її експонувати у музеї інституту, повідомляє єгипетське видання MZMZ.

Половину тіла російського туриста, а саме голову, груди та руки, витягли з черева акули, а другу половину виловили з моря. Акула втекла після наближення човна рибалок, які спробували врятувати туриста.

Але акулу спіймали рибалки та привезли компетентні органи до Інституту морських наук у Хургаді для аналізу та розтину – щоб підготувати науковий звіт про її поведінку і вилучити тіло туриста.

Губернаторство Червоного моря розмірковує, як запобігти повторенню нападу та як не допустити хижих акул до пляжів.

Компетентні органи у співпраці з Асоціацією туристичних інвестицій хочуть зобов’язати готелі встановлювати рибальські сітки з конкретними специфікаціями на певних відстанях у воді на різних ділянках пляжів. Цей захід спрямований на те, щоб перешкодити акулам потрапити у місця відпочинку громадян і туристів у морській воді.

Читайте також: “Просто на моїх очах зжерла”: у Єгипті акула з’їла росіянина (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 17:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 червня у Єгипті фахівці Інституту морських наук та заповідників Червоного моря почали бальзамувати акулу, яка напала на російського туриста, щоб її експонувати у музеї інституту, повідомляє єгипетське видання MZMZ.".