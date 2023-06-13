Акулу-убийцу, сожравшую россиянина, выставят в музее в Хургаде (видео)
12 июня в Египте специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря начали бальзамировать акулу, которая напала на российского туриста, чтобы ее экспонировать в музее института, сообщает египетское издание MZMZ.
Половину тела русского туриста, а именно голову, грудь и руки, вытащили из чрева акулы, а вторую половину выловили из моря. Акула уплыла после приближения лодки рыбаков, попытавшихся спасти туриста.
Но акулу поймали рыбаки и привезли компетентные органы в Институт морских наук в Хургаде для анализа и разреза – чтобы подготовить научный отчет о ее поведении и изъять тело туриста.
Губернаторство Красного моря размышляет, как предотвратить повторение нападения и как не допустить хищных акул к пляжам.
Компетентные органы в сотрудничестве с Ассоциацией туристических инвестиций хотят обязать гостиницы устанавливать рыболовные сети с конкретными спецификациями на определенных расстояниях в воде на разных участках пляжей. Это мероприятие направлено на то, чтобы помешать акулам попасть в места отдыха граждан и туристов в морской воде.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 17:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня в Египте специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря начали бальзамировать акулу, которая напала на российского туриста, чтобы ее экспонировать в музее института, сообщает египетское издание MZMZ.".