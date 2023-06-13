Акулу-убийцу, сожравшую россиянина, выставят в музее в Хургаде (видео)

12 июня в Египте специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря начали бальзамировать акулу, которая напала на российского туриста, чтобы ее экспонировать в музее института, сообщает египетское издание MZMZ.

Половину тела русского туриста, а именно голову, грудь и руки, вытащили из чрева акулы, а вторую половину выловили из моря. Акула уплыла после приближения лодки рыбаков, попытавшихся спасти туриста.

Но акулу поймали рыбаки и привезли компетентные органы в Институт морских наук в Хургаде для анализа и разреза – чтобы подготовить научный отчет о ее поведении и изъять тело туриста.

Губернаторство Красного моря размышляет, как предотвратить повторение нападения и как не допустить хищных акул к пляжам.

Компетентные органы в сотрудничестве с Ассоциацией туристических инвестиций хотят обязать гостиницы устанавливать рыболовные сети с конкретными спецификациями на определенных расстояниях в воде на разных участках пляжей. Это мероприятие направлено на то, чтобы помешать акулам попасть в места отдыха граждан и туристов в морской воде.