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Акулу-убийцу, сожравшую россиянина, выставят в музее в Хургаде (видео)

Мир 17:33   13.06.2023
Оксана Якушко
Акулу-убийцу, сожравшую россиянина, выставят в музее в Хургаде (видео) MZMZ

12 июня в Египте специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря начали бальзамировать акулу, которая напала на российского туриста, чтобы ее экспонировать в музее института, сообщает египетское издание MZMZ.

Половину тела русского туриста, а именно голову, грудь и руки, вытащили из чрева акулы, а вторую половину выловили из моря. Акула уплыла после приближения лодки рыбаков, попытавшихся спасти туриста.

Но акулу поймали рыбаки и привезли компетентные органы в Институт морских наук в Хургаде для анализа и разреза – чтобы подготовить научный отчет о ее поведении и изъять тело туриста.

Губернаторство Красного моря размышляет, как предотвратить повторение нападения и как не допустить хищных акул к пляжам.

Компетентные органы в сотрудничестве с Ассоциацией туристических инвестиций хотят обязать гостиницы устанавливать рыболовные сети с конкретными спецификациями на определенных расстояниях в воде на разных участках пляжей. Это мероприятие направлено на то, чтобы помешать акулам попасть в места отдыха граждан и туристов в морской воде.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 17:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июня в Египте специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря начали бальзамировать акулу, которая напала на российского туриста, чтобы ее экспонировать в музее института, сообщает египетское издание MZMZ.".