“Прямо на моих глазах сожрала»: в Египте акула съела россиянина (видео)
В Красном море у побережья Хургады в результате нападения акулы погиб россиянин, пишет “ТАСС” со ссылкой на генерального консула РФ в Хургаде Виктора Воропаева.
Как сообщает Telegram-канал Baza, акула напала на парня у пляжа Dream Beach. Он был вместе с девушкой.
«Девушка успела спастись, он принял удар на себя. Страшное дело, вон останки этого парня лежат. Меня трясёт. Прямо на моих глазах акула сожрала парня. Я думаю, нужно сто граммов выпить, мне аж прямо плохо», — цитирует канал туристку из РФ, ставшую очевидицей нападения.
Видео: соцсети
Сообщается, что 23-летний Владимир Попов из Архангельской области погиб на глазах у своего отца. Мужчины переехали в Хургаду несколько месяцев назад. Они купили квартиру и поселились в жилом комплексе British Resort.
Фото: соцсети
Новости по теме:
Вы читали новость: «“Прямо на моих глазах сожрала»: в Египте акула съела россиянина (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 19:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Красном море у побережья Хургады в результате нападения акулы погиб россиянин, пишет “ТАСС” со ссылкой на генерального консула РФ в Хургаде Виктора Воропаева.".