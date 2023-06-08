“Прямо на моих глазах сожрала»: в Египте акула съела россиянина (видео)

В Красном море у побережья Хургады в результате нападения акулы погиб россиянин, пишет “ТАСС” со ссылкой на генерального консула РФ в Хургаде Виктора Воропаева.

Как сообщает Telegram-канал Baza, акула напала на парня у пляжа Dream Beach. Он был вместе с девушкой.

«Девушка успела спастись, он принял удар на себя. Страшное дело, вон останки этого парня лежат. Меня трясёт. Прямо на моих глазах акула сожрала парня. Я думаю, нужно сто граммов выпить, мне аж прямо плохо», — цитирует канал туристку из РФ, ставшую очевидицей нападения.

Видео: соцсети

Сообщается, что 23-летний Владимир Попов из Архангельской области погиб на глазах у своего отца. Мужчины переехали в Хургаду несколько месяцев назад. Они купили квартиру и поселились в жилом комплексе British Resort.



Фото: соцсети