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“Прямо на моих глазах сожрала»: в Египте акула съела россиянина (видео)

Мир 19:07   08.06.2023
Елена Нагорная
“Прямо на моих глазах сожрала»: в Египте акула съела россиянина (видео)

В Красном море у побережья Хургады в результате нападения акулы погиб россиянин, пишет “ТАСС” со ссылкой на генерального консула РФ в Хургаде Виктора Воропаева.

Как сообщает Telegram-канал Baza, акула напала на парня у пляжа Dream Beach. Он был вместе с девушкой.

«Девушка успела спастись, он принял удар на себя. Страшное дело, вон останки этого парня лежат. Меня трясёт. Прямо на моих глазах акула сожрала парня. Я думаю, нужно сто граммов выпить, мне аж прямо плохо», — цитирует канал туристку из РФ, ставшую очевидицей нападения.

Видео: соцсети

Сообщается, что 23-летний Владимир Попов из Архангельской области погиб на глазах у своего отца. Мужчины переехали в Хургаду несколько месяцев назад. Они купили квартиру и поселились в жилом комплексе British Resort.


Фото: соцсети

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Общество, Происшествия; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 19:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Красном море у побережья Хургады в результате нападения акулы погиб россиянин, пишет “ТАСС” со ссылкой на генерального консула РФ в Хургаде Виктора Воропаева.".