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На Харьковщине «исчезли» более 10 поселков: распоряжение Кабмина

Общество 12:35   27.03.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине «исчезли» более 10 поселков: распоряжение Кабмина Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

11 поселков в Харьковской области отнесли к категории сел. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины.

«Согласно части первой статьи 13 Закона Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» отнести поселки Бузовая, Водяное, Владимировка, Дублянка, Каменно-Хуторское, Ковалевское, Михайловское, Оленевское, Пильнянка, Прогресс и Сороково Богодуховского района Харьковской области к категории сел», — говорится в документе.

поселки на Харьковщине
Скриншот

Напомним, 13 марта Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отнесении поселка Слобожанское Чугуевского района Харьковской области к категории городов. «За» проголосовали 242 народных депутата.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 12:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 поселков в Харьковской области отнесли к категории сел. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины.".