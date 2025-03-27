На Харьковщине «исчезли» более 10 поселков: распоряжение Кабмина
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
11 поселков в Харьковской области отнесли к категории сел. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины.
«Согласно части первой статьи 13 Закона Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» отнести поселки Бузовая, Водяное, Владимировка, Дублянка, Каменно-Хуторское, Ковалевское, Михайловское, Оленевское, Пильнянка, Прогресс и Сороково Богодуховского района Харьковской области к категории сел», — говорится в документе.
Напомним, 13 марта Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отнесении поселка Слобожанское Чугуевского района Харьковской области к категории городов. «За» проголосовали 242 народных депутата.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кабмин, поселки, распоряжение, села, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 поселков в Харьковской области отнесли к категории сел. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины.".