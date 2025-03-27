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В постоянно обстреливаемой громаде под Харьковом ремонтируют дороги (фото)

Общество 09:42   27.03.2025
Оксана Горун
В постоянно обстреливаемой громаде под Харьковом ремонтируют дороги (фото) Фото: Александр Гололобов/Telegram

Ремонты начались на основных маршрутах в Малоданиловской громаде под Харьковом. Об этом сообщил глава ТГ Александр Гололобов.

«С приходом весны мы приступили к восстановлению дорожного покрытия на основных маршрутах. В этом году масштабных дорожных работ не планируется – все возможные ресурсы направляются на поддержку военных, социальные программы и ремонт укрытий», — отметил он.

При этом наиболее важные дороги громады уже «подлатали». По данным Гололобова, частично отремонтировали: Центральную улицу в селе Караван, ул. Солнечную в селе Лужок (на маршруте автобуса Дергачи – Академгородок) и подъезд к селу Чайковка.

«Еще остается много проблемных участков, над которыми ведется работа. В планах весной — ликвидация ямочности на всех коммунальных дорогах всех населенных пунктов. Относительно ремонта государственных дорог в этом году уже направлено обращение в ГП «Дороги Харьковщины», — сообщил Гололобов.

ремонт дорог в Малоданиловской громаде под Харьковом
Фото: Александр Гололобов/Telegram

Он проинформировал, что планируются работы на трассе Харьков – Золочев и создание «транспортного коридора» для жителей Черкасской Лозовой через микрорайон Родичи, что сократит расстояние до Харькова почти на 2 км.

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Отметим, Малоданиловская громада постоянно страдает от российских обстрелов — сюда периодически долетают вражеские КАБы и даже доставало РСЗО. На территории населенных пунктов, которые до полномасштабного вторжения были элитными пригородами Харькова, — существенные разрушения.

ремонт дорог в Малоданиловской громаде под Харьковом 3
Фото: Александр Гололобов/Telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 09:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонты начались на основных маршрутах в Малоданиловской громаде под Харьковом. Об этом сообщил глава ТГ Александр Гололобов".