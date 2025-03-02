Множество нарушений нашли на кладбищах под Харьковом: просят пока не хоронить

Семь кладбищ на территории Высочанской громады Харьковской области проверили специально созданные комиссии. Основанием стали депутатские обращения относительно их ненадлежащего содержания, в частности несоблюдения санитарных норм.

Речь о трех кладбищах в поселке Высокий, одно из которых находится в ведомстве КП «Ритуал» Харьковского горсовета (кладбище №1), двух кладбищах в поселке Бабаи, кладбище в поселке Покотиловка и еще одном — в селе Новая Березовка, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В состав комиссий вошли представители департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета, Высочанского поселкового совета и Харьковского райуправления Госпродпотребслужбы.

Кладбище №1 в Высоком, согласно выводам комиссии при департаменте ЖКХ Харьковского горсовета, соответствует почти всем санитарным нормам, кроме размеров защитной зоны до жилых и общественных зданий, мест отдыха, а также коллективных садов и огородов.

Госпродпотребслужба предложила харьковскому КП «Ритуал» устранить это нарушение.

Места захоронений в поселках Бабаи, Высокий, Покотиловка и селе Новая Березовка осматривала комиссия при Высочанском поссовете. Она также установила, что расстояние от указанных кладбищ до жилых и общественных зданий, мест отдыха, а также коллективных садов и огородов меньше 300 метров. Кроме этого, на кладбищах не обустроены места для сбора мусора, полностью или частично отсутствует ограждение по периметру, центральные дороги не оборудованы твердым покрытием, нет искусственного освещения, территории не зонированы, не обеспечено водоснабжение для полива зеленых насаждений, нет общественных туалетов.

Госпродпотребслужба направила письма в Высочанский поссовет с предложением прекращения захоронений на шести указанных кладбищах и в облуправление Госгеокадастра — о принятии ими мер в пределах полномочий, учитывая, что земельные участки, на которых расположены кладбища, используются не по целевому назначению. Этот вопрос также предлагают рассмотреть на ближайшей сессии поссовета.