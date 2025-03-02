Купу порушень знайшли на цвинтарях під Харковом: просять поки не ховати людей

Сім цвинтарів на території Височанської громади Харківської області перевірили спеціально утворені комісії. Підставою стали депутатські звернення щодо їхнього неналежного утримання, зокрема недотримання санітарних норм.

Йдеться про три цвинтарі в селищі Високий, один з яких знаходиться у відомстві КП «Ритуал» Харківської міськради (цвинтар №1), два цвинтарі у селищі Бабаї, цвинтар у селищі Покотилівка та ще один – у селі Нова Березівка, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

До складу комісій увійшли представники департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради, Височанської селищної ради та Харківського райуправління Держпродспоживслужби.

Цвинтар №1 у Високому, згідно з висновками комісії при департаменті ЖКГ Харківської міськради, відповідає майже всім санітарним нормам, крім розмірів захисної зони до житлових та громадських будівель, місць відпочинку, а також колективних садів та городів.

Держпродспоживслужба запропонувала харківському КП «Ритуал» усунути це порушення.

Місця поховань у селищах Бабаї, Високий, Покотилівка та селі Нова Березівка ​​оглядала комісія при Височанській селищній раді. Вона також встановила, що відстань від зазначених цвинтарів до житлових та громадських будівель, місць відпочинку, а також колективних садів та городів менша за 300 метрів. Крім цього, на кладовищах не облаштовані місця для збору сміття, повністю або частково відсутні огорожі по периметру, центральні дороги не обладнані твердим покриттям, немає штучного освітлення, території не зоновані, не забезпечено водопостачання для поливу зелених насаджень, немає громадських туалетів.

Держпродспоживслужба направила листи до Височанської селищної ради з пропозицією припинення поховань на шести зазначених цвинтарях та до облуправління Держгеокадастру – щодо вжиття ними заходів у межах повноважень, враховуючи, що земельні ділянки, на яких розташовані цвинтарі, використовуються не за цільовим призначенням. Це питання також пропонують розглянути на найближчій сесії селищної ради.