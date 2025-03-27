У громаді, що постійно обстрілюється, під Харковом ремонтують дороги (фото)

Ремонти розпочалися на основних маршрутах у Малоданилівській громаді під Харковом. Про це повідомив голова ТГ Олександр Гололобов.

“З приходом весни ми розпочали відновлення дорожнього покриття на основних маршрутах. Цього року масштабних дорожніх робіт не планується – усі можливі ресурси спрямовуються на підтримку військових, соціальні програми та ремонт укриттів”, – зазначив він.

При цьому найважливіші дороги громади вже “підлатали”. За даними Гололобова, частково відремонтували: Центральну вулицю в селі Караван, вул. Сонячну в селі Лужок (на маршруті автобуса Дергачі – Академмістечко) та під’їзд до села Чайківка.

“Ще залишається багато проблемних ділянок, над якими ведеться робота. В планах протягом весни ліквідація ямковості на всіх комунальних дорогах всіх населених пунктів. Щодо ремонту державних доріг цього року вже направлено звернення до ДП “Дороги Харківщини”, – повідомив Гололобов.

Він поінформував, що плануються роботи на трасі Харків – Золочів і створення “транспортного коридору” для мешканців Черкаської Лозової через мікрорайон Родичі, що скоротить відстань до Харкова майже на 2 км.

Зазначимо, Малоданілівська громада постійно страждає від російських обстрілів – сюди періодично долітають ворожі КАБи та навіть діставали РСЗВ. На території населених пунктів, які до повномасштабного вторгнення були елітними передмістями Харкова, є суттєві руйнування.