У громаді, що постійно обстрілюється, під Харковом ремонтують дороги (фото)
Ремонти розпочалися на основних маршрутах у Малоданилівській громаді під Харковом. Про це повідомив голова ТГ Олександр Гололобов.
“З приходом весни ми розпочали відновлення дорожнього покриття на основних маршрутах. Цього року масштабних дорожніх робіт не планується – усі можливі ресурси спрямовуються на підтримку військових, соціальні програми та ремонт укриттів”, – зазначив він.
При цьому найважливіші дороги громади вже “підлатали”. За даними Гололобова, частково відремонтували: Центральну вулицю в селі Караван, вул. Сонячну в селі Лужок (на маршруті автобуса Дергачі – Академмістечко) та під’їзд до села Чайківка.
“Ще залишається багато проблемних ділянок, над якими ведеться робота. В планах протягом весни ліквідація ямковості на всіх комунальних дорогах всіх населених пунктів. Щодо ремонту державних доріг цього року вже направлено звернення до ДП “Дороги Харківщини”, – повідомив Гололобов.
Він поінформував, що плануються роботи на трасі Харків – Золочів і створення “транспортного коридору” для мешканців Черкаської Лозової через мікрорайон Родичі, що скоротить відстань до Харкова майже на 2 км.
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Зазначимо, Малоданілівська громада постійно страждає від російських обстрілів – сюди періодично долітають ворожі КАБи та навіть діставали РСЗВ. На території населених пунктів, які до повномасштабного вторгнення були елітними передмістями Харкова, є суттєві руйнування.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололобов, дороги, малоданиловская громада, новини Харкова, ремонт дорог;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 09:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонти розпочалися на основних маршрутах у Малоданилівській громаді під Харковом. Про це повідомив голова ТГ Олександр Гололобов".