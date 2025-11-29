Найближчими днями ми побачимо великі знижки на «молочку» в Україні – прогноз

Суттєві знижки на молочну продукцію пов’язані з тим, що на складах українських виробників зібрався великий запас продукції.

Про це в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла Олена Жупінас, заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока.

За словами експерта, вже зараз можна спостерігати акції на молоко, вершкове масло та сметану. І чим ближчими будуть новорічні свята, тим дужче виробники молочної продукції почнуть знижувати ціни.

“Головне, щоб і ритейл робив так само. Я впевнена, що найближчими днями ми побачимо серйозні знижки і на масло, і на сир, і на сметану, і на вершки, щоб наші переробні підприємства могли трошечки звільнити свої склади. Тому що починаючи з серпня, коли не було експорту, все зберігали на складах. Там продукції дуже багато, і новорічні свята є найкращим часом, коли можна якомога більше цього продати”, — пояснила Олена Жупінас.

Після свят тенденція збережеться.

“З нового року, враховуючи, що ціна на сире молоко серйозно впала, на майже 17%, очікувати здорожчання продукції не варто. Зараз ціна на молочну продукцію рости не буде. І ці ціни на масло, сир, сметану також будуть знижуватись. Всі виробники намагатимуться продавати якомога більше на внутрішньому ринку”, – розповіла керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока.