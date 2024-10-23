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Що буде з цінами на хліб і олію: ХОВА розповіла про врожайність на Харківщині

Суспільство 15:09   23.10.2024
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Що буде з цінами на хліб і олію: ХОВА розповіла про врожайність на Харківщині

Відсутність опадів влітку таки вплинуло на врожай в Харківській області. Зокрема, це стосується пшениці.

«На прикладі пшениці: врожайність становить 35 центнерів з гектара, що в принципі в півтора раза менша, ніж зазвичай по регіону, і в середньому по Україні. Чому так? Перш за все, маємо аномальність з приводу. В тому числі, надзвичайна велика засуха під час вересня, під час літа. І маємо за рахунок цього значне зменшення врожайності», – повідомив заступник голови ХОВА Євген Іванов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Крім цього, зменшилась врожайність і кукурудзи.

«Врожайність кукурудзи також 34 центнерів з гектара. Це в два рази менше, ніж зазвичай. Частково і по пшениці, і по кукурудзі, і по інших культурах, наш економічний ринок буде балансувати. Ціни дійсно зростають і очікується ще більше зростання до зими», – зазначив Іванов.

За даними ХОВА, наразі проведений посів озимих зернових культур на площі 256 тисяч га, це 80% від прогнозу, однак процес ще триває.

«Ціни значно виросли, якщо ми беремо кінець 2022 року, початок 2023, тобто майже в два рази збільшення, у першу чергу на соняшник. Наразі ціна на нього понад 20 тисяч за тонну. Така ж тенденція подібна і до пшениці, і кукурудзи. У нас були ціни 4-5 тисяч за тонну, в 2022-2023 році. Зараз ціна, напевно, доходить в портах і до 90 тисяч, тобто два рази. Щодо цін на хліб, ціна експортна, і внутрішня на сировину зросла приблизно в два рази за два роки такими темпами», – продовжив Іванов.

Прогнозувати подорожчання хліба на Харківщині – зарано, сказав Іванов. За його словами, ціни не тільки на хліб, а й на макаронні вироби будуть залежати, у тому числі, від енергетичної ситуації в регіоні.

«Це вплине більше, ніж навіть зростання цін на сировину, на наше припущення», – зазначив Іванов.

За його словами, через це може подорожчати і олія.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 15:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсутність опадів влітку таки вплинуло на врожай в Харківській області. Зокрема, це стосується пшениці.".