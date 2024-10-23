Что будет с ценами на хлеб: ХОВА рассказала об урожайности на Харьковщине
Отсутствие осадков летом таки повлияло на урожай в Харьковской области. В частности, это касается пшеницы.
«На примере пшеницы: урожайность составляет 35 центнеров с гектара, что в принципе в полтора раза меньше, чем обычно по региону, и в среднем по Украине. Почему? Прежде всего, имеем аномальность по поводу осадков. В том числе, чрезвычайная засуха во время сентября, во время лета. И за счет этого значительное уменьшение урожайности», — сообщил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов, передает корреспондент МГ «Объектив».
Кроме того, уменьшилась урожайность и кукурузы.
«Урожайность кукурузы тоже 34 центнера с гектара. Это в два раза меньше обычного. Частично и по пшенице, и по кукурузе, и другим культурам, наш экономический рынок будет балансировать. Цены действительно растут и ожидается еще большее увеличение к зиме», — отметил Иванов.
По данным ХОВА, сейчас проведен посев озимых зерновых культур на площади 256 тысяч га, это 80% от прогноза, однако процесс еще продолжается.
«Цены значительно выросли, если мы берем конец 2022 года, начало 2023 года, почти в два раза увеличения, в первую очередь на подсолнечник. Сейчас цена на него более 20 тысяч за тонну. Такая же тенденция подобна и пшенице, и кукурузе. У нас были цены 4-5 тысяч за тонну, в 2022-2023 году. Сейчас цена, наверное, доходит в портах и до 90 тысяч, то есть в два раза. Относительно цен на хлеб цена экспортная, и внутренняя на сырье выросла примерно в два раза за два года такими темпами», — продолжил Иванов.
Прогнозировать подорожание хлеба в Харьковской области – рано, сказал Иванов. По его словам, цены не только на хлеб, но и на макаронные изделия будут зависеть, в том числе, от энергетической ситуации в регионе.
«Это повлияет больше, чем даже рост цен на сырье», – отметил Иванов.
По его словам, из-за этого может подорожать и растительное масло.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: масло, подорожать, подсолнечник, харьковщина, хлеб, хова, цены;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 15:09;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отсутствие осадков летом таки повлияло на урожай в Харьковской области. В частности, это касается пшеницы.".